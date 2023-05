Taylor Mega, il costume esalta le sue forme: spunta un dettaglio da infarto

Davvero uno schianto, la bellissima influencer italiana, Taylor Mega, con quel costumino che scopre tutto: da urlo.

Lei è un personaggio televisivo, imprenditrice, ma anche modella e influencer dal corpo favoloso. Ovviamente, parliamo della splendida Elisa Todesco, la friulana tutta curve che sui social, viene chiamata Taylor Mega. Uno schianto, i fan continuano a crescere per la sexy bionda.

L’italianissima classe ’93 dal fisico pazzesco, si è impegnata negli anni, davvero molto per raggiungere i livelli a cui è ora. Mette spesso in mostra su Instagram, il suo fisico pazzesco e così i fan continuano ad aumentare e seguirla. Certo, già oggi i seguaci non sono pochi, ma la splendida Taylor non ha nessuna intenzione di accontentarsi e fermarsi qui.

Taylo Mega esagerata: mamma che curve

C’è anche poco da chiedersi come, la meravigliosa Taylor, abbia fatto a costruirsi un successo tale in così poco tempo. Effettivamente, tra il viso meraviglioso così come i suoi occhi chiari e quel corpo tutto curve che si ritrova, la bella friulana deve fare ben poco. Le basta postare qualche scatto qua e là ed il gioco è fatto. E quelle di Taylor, non sono certo foto comuni, visto che la meravigliosa trentenne, si mostra spesso con vestiti non proprio coprenti, in intimo o in costume.

E così, la stupenda udinese è arrivata a contare, soltanto ad oggi, 2,8 milioni di follower. Un bel numero, ma non ancora alto come forse vorrebbe lei stessa. Infatti, la bellissima Taylor Mega, conta principalmente sul lato social, per i suoi successi e portare a casa ancora più seguaci, non crediamo le dispiacerebbe. Di fatto, pochi anni fa, fu lei stessa a dichiarare che con ogni post su Instagram, è capace di guadagnare ben ottomila euro. Figurarsi se i follower continuassero e salire.

Ed intanto, lei si tiene buoni quelli che già la amano, e cerca di farsi ammirare da forze nuove. Come? Facilissimo, con quel suo fisico scultoreo, che mostra proprio nell’ultimo post. Qui, con l’estate in arrivo, la splendida bionda fa mostra di tutto quanto i fan vorrebbero vedere.

Infatti, Taylor posa in bikini e le sue gambe incredibili sono alla portata di tutti coloro che cliccano. E di like, la splendida italiana ne porterà a casa tantissimi. Anche perché ovviamente, da ammirare c’è anche quel suo pazzesco lato A che certo non guasta. Davvero in forma, la meravigliosa trentenne.