Federica Nargi, una sirena a Formentera: fisico da urlo

Federica Nargi in un primo anticipo di vacanze estive, la modella e showgirl si concede una puntata a Formentera: in spiaggia è già super

La lunga ‘volata’ estiva delle bellezze del web è già partita. Mentre in molti fanno il conto alla rovescia verso la fine dell’anno lavorativo e l’inizio delle vacanze, c’è chi inizia già a concedersi i primi preziosi momenti al mare, come Federica Nargi.

La modella e showgirl romana è, come sappiamo, una delle bellezze nostrane più iconiche e seducenti, capace di strappare applausi sempre e comunque. Il suo fascino non passa mai inosservato e così i suoi innumerevoli scatti sui social, dei quali è una delle regine assolute.

Federica viaggia oltre i quattro milioni di followers su Instagram, cifre che non stupiscono e che testimoniano quanto sia al top, nel cuore degli italiani, per eleganza e sensualità. Questo fin dai tempi di Striscia la Notizia, dove nel quadriennio come velina si è imposta tra i volti ricordati con maggiore affetto e amore tra quelli transitati nel popolare tg satirico.

Da allora, per la Nargi, una carriera prosperosa e fortunata, come modella, soubrette, volto pubblicitario. Impossibile da dimenticare, Federica regala spettacolo dovunque vada e con i suoi scatti sul web ci fa sognare ad occhi aperti. L’appuntamento sul suo profilo social per i fan è a dir poco irrinunciabile e a giusta ragione, vista la classe e la bellezza mozzafiato che riesce a sprigionare praticamente in ogni occasione.

Federica Nargi molla tutto e si tuffa già al mare: è in splendida forma, il costume spunta e non lascia scampo

Chi segue Federica da tempo sapeva già che non potevano esserci dubbi sul fatto che nel suo caso la prova costume sarebbe stata una formalità. Ma la Nargi fa di meglio e inizia già ad esibirsi al suo meglio, con le prime immagini in arrivo dalla spiaggia. Da un luogo piuttosto speciale e nel quale torna ogni volta che può, Formentera.

Il paesaggio alle sue spalle, alle Isole Baleari, è naturalmente suggestivo. Ma l’attenzione non può che concentrarsi su di lei, bellissima come sempre, con uno sguardo che rapisce all’istante. E con la scollatura in costume che spunta da sotto la camicetta. Se lei sogna sulle note di una canzone di Ligabue, citata nella didascalia, figurarsi i fan, che non possono che replicare con like compulsivi e con messaggi a ripetizione che celebrano la sua bellezza mozzafiato. Se questo è l’inizio dell’estate, non osiamo immaginare il prosieguo.