Il Napoli ha scelto il sostituto di Osimhen, arriva proprio lui: i dettagli

Qualora il Napoli cedesse alle lusinghe per il suo centravanti, il presidente ha già messo nel mirino il suo sostituto

Tutti sull’uomo mascherato. Mezza Europa, la metà più facoltosa, è sulle tracce del formidabile attaccante nigeriano, protagonista di una stagione da incorniciare. Oltre alla grande risonanza deterninata dalle eccezionali prestazioni del nigeriano in Serie A e in Champions League, i top club sanno benissimo che storicamente nessuno, nemmeno Victor Osimhen, è incedibile per il patron azzurro De Laurentiis.

Ecco che allora i propositi di un assalto milionario – si parte da una base di 100 milioni – possono essere portati con discreta possibilità di riuscita. Non si placano le indiscrezioni sulla possibile clamorosa partenza dell’attuale capocannoniere della Serie A. Le incertezze sui programmi futuri – le stesse che starebbero facendo meditare Giuntoli, attratto dalla proposta della Juve, e lo stesso Spalletti che avrebbe rifiutato una prima proposta di rinnovo – starebbero intanto causando delle aperture per la cessione dell’attaccante africano. I club di Premier League sono disposti a far follie per Osimhen, che non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare, un giorno, in Inghilterra. Questo giorno, purtroppo per i tifosi partenopei, potrebbe essere terribilmente vicino. Nell’eventualità che si concretizzasse l’addio, De Laurentiis starebbe già correndo ai ripari. Pescando in un club col quale ha fatto già affari, e che affari, nel recente passato.

Asse Lille-Napoli: De Laurentiis ci riprova

Già società che ha assunto lo status di club che ha sfornato il maggior numero di talenti negli ultimi anni, il Lille custodisce gelosamente i suoi gioielli in attesa di ricevere proposte irrinunciabili. Per poi passare all’incasso. È stato così per lo stesso Osimhen, per Rafael Leao, per Mike Maignan e, relativamente alla scorsa estate, per Sven Botman. Lungamente inseguito dal Milan e poi approdato nel ricchissimo Newcastle. E poi c’è lui, Jonathan David. Il talento canadese, protagonista di un’altra stagione eccezionale dal punto di vista realizzativo, è l’ultimo di una schiera di potenziali grandi campioni cresciuti all’ombra del club transalpino. De Laurentiis non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di mettere a segno un Osimhen-bis.

In possesso di caratteristiche che ricordano da vicino quelle dell’attaccante nigeriano (David è però meno potente del giocatore azzurro), il classe 2000 è pronto al grande salto in una big. Desideroso di mettersi in mostra nel grande palcoscenico della Champions League, il nordamericano è però seguito con grande interesse anche dai club inglesi. Gli stessi che stanno corteggiando Osimhen. La speranza dei tifosi azzurri è che il canadese possa ripercorrere, magari in tutto e per tutto, le orme del suo predecessore al centro dell’attacco. Prima del Lille e poi del Napoli.