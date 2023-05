Doppio colpo Napoli: il misterioso annuncio di De Laurentiis

Napoli attivo sul mercato: pronto un doppio colpo, arriva l’annuncio del Presidente De Laurentiis

Il Napoli Campione d’Italia ha già un vantaggio sulle avversarie in vista della prossima stagione. Gli azzurri, infatti, possono già programmare il futuro, avendo già chiuso la pratica scudetto e, soprattutto, certi della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E così il vantaggio è da sfruttare per il Napoli per irrobustire e rinforzare ancor di più una rosa che ha mostrato di essere quasi perfetta nel corso dell’intera stagione. Puntelli per sostituire chi andrà via ma anche e soprattutto un difensore di valore che possa non far rimpiangere Kim Min-Jae, ormai destinato al Manchester United.

La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l’incontro tra il presidente De Laurentiis ed il tecnico Spalletti; si metteranno le basi per aprire un vero e proprio ciclo vincente che possa proseguire nella prossima e nelle successive stagioni. Non è un mistero, infatti, che se da un lato De Laurentiis voglia confermarsi Campione d’Italia, dall’altro punti direttamente alla Champions League, il vero grande obiettivo.

Napoli, un americano ed un giapponese: i profili seguiti

Il Presidente De Laurentiis, proprio in un’intervista concessa al quotidiano “La Repubblica”, ha rilanciato la candidatura del Napoli anche e soprattutto sul mercato. Ha infiammato i tifosi dichiarando la sua volontà di non cedere le stelle della squadra, in primis Kvaratskhelia ed Osimhen, determinanti per il tricolore azzurro.

Nulla, invece, potrà con Kim, considerata la clausola di rescissione presente nel suo contratto e pronta per essere versata dal Manchester United. De Laurentiis, per la sua sostitutizione e per rinforzare la rosa, guarda anche e soprattutto ad altri mercati.

“Vorrei avere un calciatore americano, perché sono tanti i calciatori che in nazionale risplendono, ma anche un giapponese perché nuove le entrate da considerare e lo sviluppo del calcio italiano in Oriente“.

E sono tanti i profili valutati dal Napoli; Christian Pulisic, esterno del Chelsea, è il faro della nazionale statunitense e potrebbe sostituire in azzurro Lozano. E’ in uscita dai londinesi, anche se il suo ingaggio al momento è fuori portata.

Per quanto riguarda il fronte nipponico, inevce, si segue Daichi Kamada, centrocampista dell’Eintracht Francoforte m anche Takefusa Kubo, ex talento del real Madrid che oggi si sta imponendo sulla ribalta europea nelle fila della Real Sociedad. Per la difesa, invece, i profili del Sol Levante monitorati sono quelli di Hiroki Ito dello Stoccarda e Ko Itakura del Borussia Monchengladbach, per un Napoli sempre più orientale.