L’Inter ‘provoca’ De Laurentiis: scambio folle

Il mercato del Napoli si infiamma sempre più e si incrocia con quello dell’Inter: i nerazzurri ‘provocano’ De Laurentiis.

È ancora presto parlare di trattative e di calciomercato, il campionato non è ancora finito anche se conosciamo bene chi lo ha vinto: l’incredibile Napoli di Luciano Spalletti.

Una squadra che sin dai primi istanti di campionato ha fatto capire l’immenso potenziale a disposizione e che ha poi progressivamente costruito il suo successo partita dopo partita. Grazie alla maestria di Spalletti è stato tutto più facile: giocatori sconosciuti al calcio italiano come Kim Minjae e Khvicha Kvaratskhelia hanno appreso dal tecnico toscano i segreti del nostro torneo e in campo hanno mostrato la loro evidente superiorità.

Ma ora la stagione è quasi terminata e in casa Napoli si pensa già al futuro. Un futuro che potrebbe vedere uno scambio decisamente clamoroso con l’Inter, neo finalista di Champions League.

Napoli, scambio ‘folle’ con l’Inter: fantamercato o realtà?

Quando si parla di Napoli e, soprattutto, di Aurelio De Laurentiis c’è da dire che tutto può accadere. Il patron ha abituato i propri tifosi a scelte di mercato talvolta impopolari, basti pensare alla scorsa campagna acquisti nella quale sei pilastri della squadra abbandonarono i campani senza se e senza ma. Dunque, con ADL i tifosi possono aspettarsi manovre decisamente folli ma pur sempre dedicate ai giovani, a quei talenti da valorizzare appieno per guardare al futuro sempre con più ottimismo.

Uno di questi talenti potrebbe essere il centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter Giovanni Fabbian. Un profilo molto interessante e che già starebbe sul taccuino della società partenopea da diverso tempo.

A dare notizia dell’interessamento degli azzurri nei confronti del ventenne in forza alla Reggina, è il giornalista de ‘Il Roma’ Giovanni Scotto che, in un recente editoriale dedicato al calciomercato azzurro, ha parlato dell’interesse del Napoli per il prospetto scuola Inter. Ebbene, stando alle parole del giornalista, il Napoli vorrebbe puntare su Fabbian per dare nuova linfa al centrocampo. Quasi certi saranno gli addii di Tanguy Ndombele (troppo alto il riscatto che pretende il Tottenham, club proprietario del cartellino del francese) e Diego Demme (finito ai margini del progetto). E gli azzurri vogliono puntellare il reparto con questo nome in ascesa che quest’anno ha messo a segno 8 reti in Serie B.

Il problema di questa potenziale mossa di calciomercato sarebbe la pretesa dell’Inter: infatti il club nerazzurro vorrebbe dal Napoli o 30 milioni cash o uno scambio, a dir poco clamoroso e destinato a far parlare di sé, con Piotr Zielinski, anch’egli molto in dubbio sul suo futuro con il contratto col Napoli in scadenza fra un anno.