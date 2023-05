L’ex Juve per Spalletti: Napoli, che colpo

Il Napoli ha iniziato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. Nel mirino c’è un ex Juventus.

L’euforia legata alla conquista dello scudetto è già alle spalle. Il Napoli, infatti, ha iniziato a riflettere sulle prossime mosse di mercato. Per gli azzurri, in particolare, si preannuncia un’estate quanto mai intensa visto che la rosa rischia di andare incontro ad un’autentica rivoluzione. Diversi addii, ad esempio, sono da considerare già certi mentre altri protagonisti della cavalcata verso lo scudetto hanno un futuro tutto da scrivere.

Tra coloro che lasceranno la compagnia al termine della stagione, ad esempio, rientra Tanguy Ndombele. Il francese è stato utilizzato spesso dal tecnico Luciano Spalletti (40 presenze complessive) ma non è mai riuscito ad imporsi in maniera definitiva: scontato, quindi, il suo ritorno al Tottenham. Via pure Diego Demme, scivolato ai margini in seguito all’esplosione di Stanislav Lobotka. L’ex Lipsia, a gennaio, era finito nel mirino della Salernitana ma il calciatore ha declinato l’offerta ricevuta in modo tale da provare a vincere il titolo con i partenopei. Ora, invece, il divorzio ha ampie chance di andare in scena.

In bilico, poi, tre colonne portanti della formazione di Spalletti ovvero Piotr Zielinski, Hirving Lozano e Kim Min-jae. I primi due sono impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: le parti, nonostante i vari incontri, sono distanti e al momento non è da escludere una separazione nelle prossime settimane. Il difensore, invece, piace al Manchester United pronto a sfruttare la clausola rescissoria da oltre 45 milioni (utilizzabile soltanto per le società straniere). Tante possibili uscite, a cui faranno seguito altrettanti colpi.

Napoli, nel mirino un ex Juventus

Una delle piste attualmente battute conduce a Merih Demiral scivolato indietro nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. La sua ultima presenza da titolare risale al 4 marzo: da quel momento in poi si è sempre accomodato in panchina. Una sequela di esclusioni consecutive che, inevitabilmente, ha riacceso le voci relative ad una sua possibile cessione. Il suo profilo, stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, è al vaglio del Napoli che lo considera uno dei papabili sostituti di Kim.

Nei radar azzurri c’è anche Giorgio Scalvini, diventato una delle colonne portanti della Dea. Riuscire ad ingaggiarlo, per il Napoli, si preannuncia però quanto mai complicato per almeno due motivi. In primis, il prezzo: i nerazzurri lo valutano oltre 40 milioni. Il classe 2003, poi, piace alla Juventus, all’Inter e a diverse squadre della Premier League. L’Atalanta vorrebbe tenerlo ma intanto si sfrega le mani. L’asta al rialzo per il gioiellino è imminente.