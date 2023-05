Firma col Napoli: il regalo scudetto è servito

Il regalo di Aurelio De Laurentiis per il terzo scudetto è servito: firma con il Napoli. Ecco tutti i dettagli

Il campionato non è ancora terminato. Mancano tre giornate alla fine e alla grande festa, in programma il 4 giugno e organizzata dall’amministrazione comunale, per celebrare gli eroi del terzo tricolore nella storia azzurra.

Nel frattempo si continua a festeggiare. Nei vicoli e nelle strade spuntano come funghi striscioni, gigantografie, scudetti con il numero 3, nastri biancoazzurri che poco alla volta stanno trasformando Napoli in un unico, immenso “pasillo de honor“.

Insomma, i tifosi non hanno ancora smaltito la sbornia per uno scudetto atteso ben 33 anni, eppure è già partito l’assalto da parte delle big d’Europa alla diligenza azzurra.

Regalo scudetto per Di Lorenzo: contratto fino al 2028

Se, dopo la cena della riconciliazione, Luciano Spalletti è in procinto di apporre la propria firma in calce al nuovo accordo biennale (l’ufficializzazione dovrebbe arrivare in occasione della conferenza stampa per la presentazione del ritiro azzurro a Dimaro), il Direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, l’architetto del Napoli scudettato, è sempre più tentato dall’idea di rilanciare la “derelitta” Juventus.

Non solo lo staff tecnico azzurro. Al centro delle voci di mercato anche e soprattutto gli azzurri. In particolare, Victor Osimhen, il bomber stagionale dall’alto (al momento) dei suoi 28 gol in 36 apparizioni nonché “the history man“, suo il gol alla “Dacia Arena” che ha sancito il terzo tricolore azzurro, e Kim Min-jae, il baluardo della retroguardia del Napoli, per i quali è sempre più forte il pressing delle big della Premier League, segnatamente Chelsea e Manchester United.

Comunque, in attesa di sapere se Aurelio De Laurentiis saprà respingere gli assalti delle big inglesi, comincia a prendere forma il Napoli del futuro. Infatti, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, a fine stagione il capitano Giovanni Di Lorenzo dovrebbe sottoscrivere un nuovo contratto che lo legherà al club partenopeo fino a 35 anni: per il terzino ex Empoli pronto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028.

Il giusto premio per uno dei protagonisti della trionfale stagione azzurra. Di Lorenzo è una pedina inamovibile nello scacchiere tattico di Spalletti che di fatto non ha mai fatto a meno dell’ex Empoli come dimostrano le sue statistiche: 45 presenze complessive condite da 4 gol, equamente distribuiti tra campionato e Champions League, e 6 assist.

Spalletti gli ha concesso solo un tempo, il primo, di riposo, contro il Monza ma poi, vista la piega presa dal match (ko per 2-0), lo ha gettato nella mischia. D’altronde, a prescindere dal suo prezioso contributo anche in fase offensiva, come attestano i 4 centri e i 6 assist, Di Lorenzo è anche un “leader silenzioso“. Il Napoli, quindi, riparte dal suo capitano ed è un’eccellente notizia per i tifosi azzurri.