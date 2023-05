Napoli, dimissioni Spalletti: addio ad un passo, è deciso

Nonostante la vittoria dello scudetto l’estate del Napoli si prospetta essere particolarmente agitata, visto e considerato che gran parte degli artefici del traguardo azzurro potrebbero incredibilmente salutare il club partenopeo nel prossimo calciomercato.

Oltre a Giuntoli, sempre più promesso sposo alla Juventus, Aurelio De Laurentiis potrebbe perdere anche alcuni dei suoi migliori giocatori, quali Osimhen e Kim ad esempio, ma soprattutto Luciano Spalletti, con il quale nelle ultime settimane i rapporti si sarebbero terribilmente incrinati.

La principale causa di questo è strettamente legata alla questione del rinnovo del tecnico azzurro, sul quale è caduto il gelo più totale.

Napoli, gelo totale con Spalletti: può andare via

Dopo due anni entusiasmanti ed uno scudetto in più in bacheca, l’esperienza di Luciano Spalletti al Napoli sembrerebbe essere -incredibilmente- già giunta ai titoli di coda. Fra il tecnico toscano ed il presidente De Laurentiis è infatti sceso il gelo più totale a causa della travagliata trattativa che riguarda il rinnovo di contratto con i partenopei dell’ex Inter.

Questo, di conseguenza, starebbe portando Spalletti a riflettere seriamente sul suo futuro a Napoli, che se fino a qualche giorno fa sembrava essere scontato ora invece rappresenta essere una delle questioni più complicate da risolvere in casa azzurri. Una situazione, questa, che stravolge l’ambiente partenopeo che solo settimana scorsa credeva che istesse addirittura un accordo fra le parti.

La verità, a questo punto, è completamente un’altra, anche perché stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti starebbe seriamente pensando di presentare le sue dimissioni al Napoli, perché deluso ed infastidito del comportamento di De Laurentiis che lo scorso 19 aprile ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo di contratto del tecnico toscano. Nonostante un anno in più, dunque, ci potrebbe essere un incredibile passo indietro.

Napoli-Spalletti, ‘non riparto da 3’: i motivi dell’addio

Il motto iconico di questo scudetto del Napoli è ‘Riparto da 3‘, rifacendosi al numero di scudetti vinti -aggiornato-, ma a quanto pare questo non comprende Spalletti, che a partire dal prossimo giugno potrebbe non essere più l’allenatore del club campione d’Italia.

Questo perché i rapporti fra lui ed il presidente De Laurentiis si sono terribilmente incrinati per tre motivi. In primis ha a che fare proprio con il rinnovo, visto che a Spalletti non è andato giù il fatto che è stato avvisato della decisione del presidente tramite una lettera di un dirigente e non da lui in prima persona. In secondo luogo, sempre in merito a questo, al tecnico del Napoli ha dato fastidio anche il mancato dialogo con le parti prima della sua conferma. Infine, a Spalletti non è andato il giù il fatto che De Laurentiis non abbia chiamato lui e la squadra per complimentarsi dopo la serata di Udine.

Insomma, se i rapporti non verranno ricuciti in tempo, potrebbe verificarsi questo clamoroso addio in casa Napoli.

Spalletti via? ADL ha già le idee chiare per la panchina del Napoli

L’intenzione di De Laurentiis è ovviamente quella di continuare con Luciano Spalletti anche nella prossima stagione, ma qualora il tecnico toscano dovesse dimettersi il presidente del Napoli ha in mente un romantico ritorno per la panchina azzurra. Stando alle ultime notizie, infatti, qualora i rapporti con Spalletti fossero insanabili, il Napoli potrebbe riportare in Serie A Rafa Benitez.