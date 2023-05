55 milioni: Juve, Giuntoli fa il ‘tre per due’

Dopo lo scudetto conquistato con il Napoli, per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli l’avventura in Campania pare definitivamente giunta ai titoli di coda.

Per il d.s. toscano è il momento di intraprendere una nuova avventura, con la Juventus che è sempre più vicina. Per Giuntoli, quello con la ‘Vecchia Signora’ sarà un mercato infuocato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Per quanto riguarda le uscite, quella praticamente certa riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ex Paris Saint Germain vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e salvo clamorose sorprese non apporrà la propria firma sul rinnovo. Questo anche per via dell’interessamento da parte dei club di Premier League, pronti a mettere sul piatto l’ingaggio da circa 10 milioni netti a stagioni richiesto dal transalpino. Tra coloro che possono salutare Torino trovamo Vlahovic e Szczesny, che sembrano aver terminato il proprio ciclo in bianconero. Dopo aver portato a termine le cessioni, Giuntoli ha le idee ben chiare su chi portare in bianconero in estate.

Acquisti e cessioni, Giuntoli ha le idee chiare: triplo colpo da 55 milioni

Cristiano Giuntoli è intenzionato a fare un mercato importante con la Juventus, tanto che ha già individuato i primi profili da provare a portare in bianconero.

Per quanto riguarda l’estremo difensore il preferito è Guglielmo Vicario, classe 1996 di proprietà dell’Empoli. Il ragazzo, già da qualche anno, si sta dimostrando un portiere di grande affidabilità, rendendolo uno dei migliori della nostra Serie A. Con il probabile addio di Szczesny, Giuntoli è intenzionato a fare un tentativo concreto con il club del presidente Corsi.

Per quanto riguarda il centrocampo, il sostituto di Adrien Rabiot è stato individuato in Davide Frattesi, classe 1999 del Sassuolo. Il neroverde, grazie alle sette reti realizzate, si è rivelato uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, ragion per cui la concorrenza è spietata. Sul calciatore, infatti, c’è anche il forte interesse di Lazio e Roma, visto che Sarri e Mourinho stravedono per lui. In questo senso, la qualificazione alla prossima Champions League può rivelarsi fondamentale per acquistarlo.

Per il reparto avanzato, uno degli obiettivi principali è Gianluca Scamacca, classe 1999 del West Ham. Il ragazzo, arrivato a Londra la scorsa estate dal Sassuolo per circa 36 milioni di euro, ha deluso nella prima stagione inglese, viste le otto reti messe a segno in 27 partite disputate tra campionato e coppe. Proprio per questo, la Juventus spera di acquistarlo in prestito secco con diritto di riscatto. Sarebbero tre acquisti importanti per il club bianconero, con un costo complessivo di circa 55 milioni di euro. Giuntoli è pronto a mettersi al lavoro, con la speranza di portare la ‘Vecchia Signora’ tra le grandi d’Italia e d’Europa.