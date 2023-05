Guardiola, che passione: dichiarazione bollente di una super modella

Dichiarazione bollente di una super modella nei confronti di Guardiola: il tecnico spagnolo fa conquiste anche fuori dal campo.

Pep Guardiola é stato ed é ancora oggi uno degli allenatori più competenti ed ammirati non solo in Europa, ma nel mondo intero.

L’allenatore spagnolo ha fatto la storia alla guida del Barcellona ed é riuscito a vincere anche sulle panchine di Bayern Monaco e Manchester City, mostrando un gioco di altissimo livello. Tuttavia, qualcuno non é rimasto solo conquistato dal suo modo di far giocare le squadre, ma anche da Guardiola stesso che sta iniziando ad avere successo anche fuori dal campo.

Recentemente, infatti, é arrivata una dichiarazione davvero bollente su Guardiola da parte di una super modella che ha lasciato tutti senza parole, con quest’ultima che ha fatto capire di essere una fan sfegatata del tecnico spagnolo.

Guardiola fa impazzire la super modella: la dichiarazione è bollente

In casa Manchester City c’é aria di festa dopo la finale di Champions League conquistata eliminando il Real Madrid e per Guardiola potrebbe essere arrivato il momento di tornare a vincere la coppa dalle grandi orecchie che mai ha alzato dopo aver lasciato il Barcellona. Di questo traguardo sarà felice sicuramente la super modella Elle Brooke che nel corso della sua intervista a Betting Sites non ha nascosto la sua smodata passione per l’attuale allenatore dei Citizens.

La modella di OnlyFans, molto famosa su Instagram dove è seguita da più di 700 mila follower e grande tifosa del Manchester City, ha rilasciato una dichiarazione bollente sul tecnico spagnolo, affermando di trovarlo veramente sexy e che sta molto meglio senza capelli, cosa che lo rende ancora più hot. La Brooke lo ha paragonato ad un re spagnolo ed ha sottolineato come, forse, il tecnico del City potrebbe essere geloso della dentatura di Jurgen Klopp, ma che allo stesso tempo potrebbe pagare per averla.

Oltre che per il tecnico spagnolo, la Brooke ha poi rivelato quali sono gli altri giocatori che ritiene più sexy e la modella ha inserito nella sua lista quattro giocatori del City, ovvero Grealish, Stones, Foden e Walker, mentre il quinto è stato Mason Mount del Chelsea. Per la modella sono questi i cinque giocatori più sexy, definendo Mount molto hot e sottolineando come, nonostante al Manchester City non servirebbe, sarebbe bello averlo in panchina.

Insomma, tanto Guardiola quanto i suoi giocatori hanno una fan di tutto rispetto e non possono che essere felici per questo sostegno che cercheranno di ripagare mettendo a segno uno storico triplete.