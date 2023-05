Napoli-Inter, non c’è tregua per Spalletti: brutte notizie

Dopo una cavalcata entusiasmante con la vittoria dello Scudetto, Luciano Spalletti sta attraversando giorni terribili in casa Napoli

Non finiscono i problemi per Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli potrebbe anche pensare alle dimissioni come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il rapporto con il presidente De Laurentiis è cambiato improvvisamente: colpo di scena incredibile per il futuro dell’allenatore toscano.

Al termine della stagione mancano ancora tre sfide di Serie A per la squadra partenopea. Dopo lo Scudetto stravinto meritatamente, gli azzurri vorrebbero tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Monza. Lo stesso Spalletti ha optato per numerosi cambi nell’ultima gara di campionato, ma ora vorrebbe mettere insieme un undici importanti per sfidare l’Inter. I nerazzurri sono volati in finale di Champions League superando in semifinale i rossoneri: un momento entusiasmante per Simone Inzaghi che è stato protagonista di un mese ricco di successo tornando così alla ribalta.

Il Napoli cercherà di rendere difficile la vita a Dzeko e compagni per una gara che non sarà affatto un’amichevole. Ultime gare prima di andare in vacanza per rilassarsi dopo una stagione ricca di impegni tra campionato e Champions League. In attesa di delinare il futuro della squadra…

Napoli-Inter, Kvaratskhelia non ce la fa: le sue condizioni

Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione del Napoli. Arrivato da sconosciuto, ora il talentuoso giocatore georgiano sarà inserito da France Football per i finalisti del Pallone d’oro. Un giocatore eccezionale che ha imparato anche la fase difensiva sotto la gestione di Luciano Spalletti.

A due giorni dalla sfida contro l’Inter il georgiano non si è allenato per una botta ricevuta in allenamento nella seduta di ieri. Il suo impiego è in forte dubbio con possibili cambi di formazione per Spalletti. Anche Osimhen non si è allenato in settimane per uno stato influenzale, ma ha recuperato alla grande. L’attaccante nigeriano sarà al suo posto al centro dell’attacco per segnare ancora gol decisivi per la palma di capocannoniere della Serie A.

Un momento particolare per il Napoli che dovrà allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Le ultime sfide saranno decisive per capire chi confermare o meno in ottica futura. L’allenatore toscano sta cercando di far ruotare tutta la rosa a sua disposizione dando minutaggio anche chi non è stato impiegato nell’arco della stagione.