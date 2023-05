Il Napoli prende un Bomber di Serie A: affare da circa 35 milioni

Il campionato non è ancora finito ma il Napoli pensa già al futuro. Nel mirino un attaccante di Serie A: le cifre dell’affare

Il campionato di Serie A volge al termine con ancora due giornate lungo il cammino del Napoli di Luciano Spalletti, che nell’ultimo turno ha anche superato l’Inter per 3-1, battendo di fatto tutte le squadre del torneo.

Al netto dello scudetto vinto e delle ultime partite da portare a compimento, gli azzurri pensano anche già al futuro. Non solo il caso legato a Spalletti, ma anche le prime mosse per ciò che concerne il potenziamento della rosa campione d’Italia. Focus in attacco, dove Osimhen fa gola a molte big, motivo per cui il Napoli non può farsi trovare impreparato in caso di addio del nigeriano.

Al netto di tutto la dirigenza azzurra ha già il mirino puntato in Serie A per un bomber che ha fatto bene anche quest’anno e che avrebbe ampi margini di miglioramento. Si tratta del portoghese Beto, centravanti dell’Udinese in grado di mettere a referto 10 gol in questa Serie A a dispetto degli 11 di un anno fa. Non ancora un bomber di razza, ma il classe 1998 ha comunque qualità per poter migliorare.

Calciomercato Napoli, primi contatti per Beto: l’Udinese spara alto

Il Napoli pensa quindi già a programmare la prossima stagione, e come evidenziato da ‘Sky Sport’ ha avviato i primi contatti per arrivare a Beto. Gli azzurri avrebbero offerto ben 25 milioni di euro all’Udinese, ma il club friulano spara alto e non vorrebbe scendere al di sotto dei 35 milioni di euro.

La stessa fonte evidenzia come i contatti e i rapporti tra le due società siano positivi e non è da escludere che si provi a trovare una strada differente, provando ad inserire eventuali altri calciatori in un unico maxi affare.

Al Napoli infatti, dai bianconeri, piace anche il difensore Becao e soprattutto l’educatissimo mancino del tedesco Samardzic. Ciò che appare certo è che gli azzurri non sembrano intenzionati a spendere i 35 milioni della clausola per quella che sarebbe una mossa cautelativa in ottica Osimhen.

A proposito del futuro di Beto a ‘Dazn’ Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dei friulani, ha detto: “Beto al Napoli? Io l’offertona non l’ho vista, ma lui ha una clausola quindi non c’è da fare discussione. E’ un giocatore importantissimo, ha dei grandi margini di miglioramento e finché possiamo tenerlo lo teniamo altrimenti tratteremo con chi lo vuole”.