Paula Badosa, una mamma per amica: l’ultima foto fa sognare i social

By

“Smash vincente” di Paula Badosa: l’ultima foto che la immortala insieme alla mamma manda in estasi i suoi follower

Con corpi modellati dai duri allenamenti e curve che non hanno nulla da invidiare a quelle delle più acclamate influencer le sportive vantano legioni di follower sui loro profili social. In tal senso, sono le tenniste a fare la parte del leone. Il web e i social network quotidianamente vanno in tilt per lo scatto di una delle tante reginette di bellezza con la racchetta tra le mani.

A tenere alta la bandiera italiana delle tenniste brave e bellissime è Camila Giorgi le cui foto strappano applausi a scena aperta più di un dritto di Sua Maestà Roger Federer.Ma (per fortuna) non c’è solo la marchigiana. Sono tante le “nipotine” di Maria Sharapova, l’antesignana delle tenniste che a colpi di volèe scalano il ranking WTA così come al ritmo di foto hot si fanno largo nella giungla dei social network. Tra quest’ultime un posto d’onore lo merita senza ombra di dubbio la spagnola Paula Badosa.

Paula Badosa, l’ultima foto fa sognare i social

La 25enne, ex numero 2 del ranking WTA, tre tornei WTA vinti finora in carriera tra cui nel 2021, il prestigioso WTA 1000 di Indian Wells, prima spagnola della storia a imporsi nel torneo californiano, e che vanta come miglior risultato nei tornei del Grande Slam i quarti di finale del Roland Garros raggiunti nel 2021, ha postato una foto insieme alla sua mamma che ha lasciato di stucco i suoi follower.

Due gocce d’acqua, due sorelle più che mamma e figlia. Lo scatto sembra la perfetta locandina del popolare serial statunitense, trasmesso dal 2000 al 2016 per 157 episodi suddivisi in 8 stagioni, “Una mamma per amica” con al centro le vicende di un’adolescente e della sua giovane e sexy mamma (interpretate rispettivamente da Alexis Bledel e Lauren Graham).

Se lo scatto insieme alla mamma ha intenerito i suoi fan, quello che la ritrae da sola li ha fatto letteralmente sognare a occhi aperti. In look total white che sottolinea il suo florido seno, sguardo sognante, capelli al vento che, birichini, le coprono parzialmente il volto ma non i suoi meravigliosi occhi cerulei, la foto di Paula Badosa è uno smash vincente al cuore dei suoi follower.

Con “colpi” del genere la 25enne tennista spagnola, nata a New York a causa del lavoro dei genitori, entrambi impegnati nel settore della moda, vince a mani basse il “Grande Slam” del web e dei social network. Insomma, Paula Badosa in una mano ha la racchetta e nell’altra lo scettro di reginetta di bellezza.