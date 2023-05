Juve, ribaltone improvviso: ora può rinnovare

La Juve riflette, in vista del mercato. Un vecchio obiettivo bianconero, intanto, può rinnovare con il suo attuale club: accordo vicino.

È un rebus il futuro della Juventus. La Vecchia Signora sperava di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions vincendo l’Europa League ma l’eliminazione patita per mano del Siviglia ha mandato in fumo i piani bianconeri.

Ora il club cercherà di ottenere il pass tramite il campionato tuttavia la strada che conduce verso il traguardo, alla luce delle numerose vicende extra-campo in essere, appare tutta in salita. Complicazioni che non consentono alla società di pianificare con calma le prossime operazioni di mercato.

La dirigenza, fino a questo momento, si è limitata ad effettuare giusto alcuni sondaggi per Davide Frattesi e Morten Hjulmand. Il centrocampista, autore di 7 gol in 36 presenze con indosso la maglia del Sassuolo, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino anche in caso di mancata partecipazione alle coppe europee. Strapparlo ai neroverdi, che lo valutano intorno ai 40 milioni, si preannuncia però quanto mai complicato alla luce della folta concorrenza formata dal Napoli, dalla Roma e dall’Inter.

Il danese, invece, costa circa la metà. Per lui, a gennaio, si era fatto avanti il Southampton tuttavia la proposta messa sul piatto da 12 milioni non si è rivelata sufficiente per convincere il Lecce a privarsi di lui. I salentini sono pronti a venderlo al migliore offerente e, anche in questo caso, la Juve dovrà vedersela con la Roma. Due colpi che, stando così le cose, si preannunciano complessi da concretizzare. Nel frattempo, un nome accostato spesso alla Vecchia Signora è molto vicino al rinnovo di contratto.

Juventus, niente da fare: un obiettivo rinnova

Parliamo di Ilkay Gündogan, legato al Manchester City fino al 30 giugno. Nelle scorse settimane il tedesco di origine turche sembrava intenzionato a lasciare l’Inghilterra per trasferirsi al Barcellona. I contatti tra le parti avevano consentito di individuare un primo principio d’intesa e tutto lasciava presagire un’imminente accordo tra il classe 1990 ed i blaugrana. L’operazione, a sorpresa, rischia però di saltare in maniera definitiva.

I ‘Citizens’, stando a quanto riportato dal ‘Times’, hanno offerto a Gundogan un prolungamento di due anni con opzione per il terzo. Una decisione presa alla luce dell’ottimo rendimento offerto in campo dal centrocampista, autore di 9 gol e 7 assist in 48 apparizioni complessive. La fumata bianca appare all’orizzonte, restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. Il Barcellona sarà costretto a spostare altrove il proprio mirino. Per la Juventus, poco cambia: già da tempo Gundogan era diventato un sogno irraggiungibile. E senza la Champions, anche gli acquisti di Frattesi e Hjulmand rischiano di sfumare.