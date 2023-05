È successo contro l’Inter: doppio record Napoli da impazzire

Ancora festa per il Napoli che batte anche l’Inter: gli azzurri hanno fatto registrare un record pazzesco nell’anno del tricolore.

Il Napoli non è andato in vacanza. Solo i festeggiamenti e la bellezza di un ‘Maradona’ magnifico contro la Fiorentina, avevano un po’ fatto rilassare i calciatori della squadra partenopea, che a Monza erano andati troppo leggeri e divertiti in campo, per impensierire realmente i lombardi. Rimessosi in carreggiata però, al ritorno in campo, il Napoli non ha avuto pietà per la sua ennesima vittima.

Quell’Inter che all’andata aveva accorciato tantissimo, vincendo forse neanche così meritatamente, al ‘Meazza’. Era appunto, il match d’andata ed il campionato aveva ancora speranze di essere riaperto, mentre ora se Inzaghi pensa alle finali da giocare, Spalletti vuole continuare a divertire il suo pubblico. E lo fa, con gli azzurri che vincono per 3-1.

Jackpot Napoli: è successo con l’Inter

Un bellissimo gol in girata di Anguissa ed il pari ad otto dalla fine di Lukaku, gara vera ed una preoccupazione fortissima dopo il gol del belga, per i calciatori azzurri. Poi, arrivano l’eurogol di Di Lorenzo e la firma del napoletanissimo, Gianluca Gaetano a chiuderla. Verrà da chiedere cosa avevano da preoccuparsi i napoletani, avendo già vinto lo scudetto. Ebbene, oggi il Napoli ha un nuovo record.

I partenopei infatti, non erano mai riusciti a battere tutte le squadre della Serie A. Sconfiggendo l’Inter, hanno invece ora battuto almeno una volta, tutte le rivali della massima serie. Mancavano solo loro ed a pochi minuti dalla fine, il pari dell’attaccante belga stava rischiando di rovinare tutto. Ma questo è un Napoli stellare, un Napoli appunto, da record e mancarlo sarebbe stato proprio un peccato. I tifosi però, erano stati fiduciosi.

Dalla Curva A infatti, a pochi minuti dalla fine, è apparso lo striscione: “Prima o poi tocca a tutti”. Un altro tocco di classe ed ironia, che però dice assolutamente qualcosa di vero. Ed in più, per gli azzurri sono andati in gol ben 18 calciatori, praticamente quasi tutta la rosa. Mancava ancora all’appello lui, il classe 2000 di Cimitille, Gianluca Gaetano. Con un tocco sotto che ha tradito Onana però, anche lui si è finalmente unito alla festa.

In sole sei partite di Serie A stagionali, il centrocampista è riuscito a mettere a segno sia un assist che una rete. Insomma, con la media dei minuti giocati è un ottimo score. Record su record, il Napoli questo campionato non lo ha vinto, lo ha letteralmente polverizzato.