Juventus: 2 scudetti in meno, l’annuncio dalla Corte Federale

In casa Juventus la situazione diventa ogni giorno più delicata ed incandescente. La sentenza di ieri ha aperto a tantissime polemiche e ad annunci di ricorsi che andrebbero a sfiorare in maniera importante anche la questione Scudetti. A tal proposito adesso la situazione diventa molto più chiara.

Una giornata totalmente da cancellare e da dimenticare quella di ieri per la Juventus, che ha incassato una dolorosissima sconfitta contro l’Empoli. La più pesante batosta è arrivata poco prima del fischio d’inizio, con la decisione della Corte Federale di penalizzare il club di dieci punti per la questione legata alle plusvalenze fittizie. A tal proposito ed in relazione ai tanti proclami relativi a possibili ricorsi, anche in relazione alla possibilità di vedersi revocati due Scudetti. A tal proposito, ma non solo, la situazione adesso inizia a diventare più chiara grazie agli ultimi aggiornamenti.

Juventus, le ultime sugli Scudetti

Il futuro della Juventus resta ancora tutto da scrivere. I bianconeri, allo stato attuale delle cose, vedono come una chimera la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il danno per le casse del club è a dir poco grande, ed ora spetterà ai legali capire in che modo agire. In tal senso arrivano sviluppi a dir poco attesi da parte di tutti i tifosi, che sono in attesa di scoprire la nuova traiettoria della loro squadra del cuore.

Sulla sentenza di ieri che ha inflitto dieci punti di penalizzazione alla Juventus si è espresso l’avvocato Giorgio Spallone che ha commentato con parole chiare la possibilità da parte del club bianconero di rivolgersi nuovamente al CONI per un nuovo ricorso. Secondo il suo parere, leggendo le parole della sentenza, i presupposti per un ricorso sono “inesistenti”. Il tutto perché la Corte Federale ha applicato alla lettera quanto indicato dal Collegio di Garanzia con la sua sentenza.

Scudetti revocati?

Per quanto concerne, invece, la faccenda legata alla possibilità di vedersi revocati i due Scudetti, allo stato attuale delle cose si tratta di una eventualità remota. Tale possibilità, infatti, rappresenta una strada che viene percorsa, nell’ambito della giustizia sportiva, in casi di una gravità davvero estrema. Per il momento, in tal senso, non arrivano segnali particolarmente allarmanti.