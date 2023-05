Manchester City campione, tifosa speciale: la figlia di Guardiola incanta Instagram

L’ennesimo successo di Pep Guardiola in terra inglese non può non far esultare sua figlia: su Instagram ha incantato tutti.

Il Manchester City fino a un paio di mesi fa era semplicemente spacciato: Arteta e il suo Arsenal erano effettivamente in rampa di lancio per diventare i nuovi campioni d’Inghilterra, quel distacco pareva insormontabile.

Tuttavia, il buon Pep Guardiola si è armato di pazienza e ha guidato i suoi ragazzi verso una rimonta che può già definirsi storica. Era molto difficile recuperare terreno alle spalle dei Gunners, eppure il City ha collezionato un successo dopo l’altro (tra cui quello in casa contro l’Arsenal stesso) che gli ha permesso di sollevare la celebre coppa.

Per Guardiola è il quinto successo in Inghilterra, l’undicesimo degli ultimi quindici anni se si tengono in considerazione anche le fruttuose esperienze a Monaco e Barcellona. Numeri mostruosi che potrebbero essere arricchiti da altri due potenziali successi: la Champions League, in programma il prossimo 10 giugno, e l’FA Cup, da giocare contro i rivali cittadini del Manchester United.

Manchester City, tifosa speciale esulta per la Premier

Non solo Pep, ma anche altri componenti della famiglia Guardiola hanno festeggiato a più non posso un successo incredibile e, come detto poco fa, che molti non davano per scontato per la bravura espressa dall’Arsenal.

Maria Guardiola, figlia di Pep nata nel 2001, da quando il padre ha accettato di approdare in Inghilterra, è diventata una grande tifosa del Manchester City e, quando può, si reca a Manchester per sostenere la squadra dal vivo come una vera tifosa. Maria è una nota influencer e modella spagnola di soli 21 anni che nell’ultimo periodo sta raccogliendo numeri straordinari sui social network, in particolare su Instagram dove conta 512mila followers (numeri quasi comparabili con quelli del celebre padre).

Su Instagram – come ha riportato il Mundo Deportivo – la figlia d’arte ha espresso tutta la sua gioia mediante una storia con la scritta “Assolutamente il migliore”, riferendosi ovviamente al padre che è stato in grado di vincere per la quinta volta la Premier league, un onore riservato a pochi allenatori.

Non è la prima volta ovviamente che Maria celebra la vittoria dei Citisenz. Ad esempio, all’indomani del clamoroso e storico successo ai danni del Real Madrid di Carlo Ancelotti, la figlia di Pep si è letteralmente scatenata dedicando non una ma più storie al padre e alla squadra. E chissà cosa potrebbe inventarsi qualora il City riuscisse a battere a Istanbul l’Inter.