25 milioni più contropartita, De Laurentiis brucia il Milan

De Laurentiis brucia la concorrenza del Milan: 25 milioni di euro più contropartita tecnica per il colpo di mercato

Luciano Spalletti continua a tenere sulle spine i tifosi azzurri. Anche nella conferenza stampa del vittorioso match contro l’Inter, al “Maradona”, non si è sbottonato limitandosi a dire che “la decisione è stata presa, non si cambia idea“.

Ma quale? La suddetta sibillina dichiarazione, infatti, non scioglie il dubbio sulla permanenza sulla panchina azzurra di Spalletti, con il tecnico di Certaldo che continua a rispedire la palla nel campo di De Laurentiis al quale chiede con insistenza di rivelare quanto si sono detti durante la famosa cena di qualche giorno fa.

Ma non c’è solo il nodo Spalletti. A far preoccupare i tifosi anche le sempre più insistenti voci di mercato che riguardano due dei protagonisti del terzo scudetto azzurro: Kim Min-jae, per il quale il Manchester United è pronto a versare in un’unica soluzione la rata rescissoria di 65 milioni di euro, e Victor Osimhen, finito nel mirino dei top club europei.

De Laurentiis brucia il Milan: 25 milioni più contropartita per Beto

Dopo quasi vent’anni al timone del Napoli i tifosi hanno imparato a conoscere il patron azzurro tanto da poterne anticiparne le mosse sul mercato. Sanno, quindi, bene che in caso di offerta monstre per il nigeriano, De Laurentiis lo impacchetterebbe e lo spedirebbe su due piedi al club acquirente.

Per dovere di cronaca, lo stesso produttore cinematografico qualche tempo fa nel corso di un’intervista ha confessato che tutti gli azzurri sono incedibili salvo “offerte irrinunciabili“. Comunque, in tutti questi anni al vertice del club azzurro De Laurentiis ha anche dimostrato di non farsi mai trovare impreparato. E così, proprio nell’ottica di dover eventualmente ovviare all’addio di Osimhen, come riferisce Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il patron azzurro ha già avviato i primi contatti con l’Udinese per Beto, con 10 gol (al momento) all’attivo tra i più interessanti attaccanti espressi dalla Serie A, bruciando così la concorrenza del Milan.

Ai friulani è arrivata un’offerta di 25 milioni di euro ma i bianconeri non vorrebbero scendere sotto i 35 milioni di euro. La differenza non è trascurabile, tuttavia non sembra un ostacolo insormontabile. I rapporti tra i due club sono buoni, quindi non è da escludere che venga travata una soluzione per concludere l’affare. Ma come? Inserendo nella trattativa un altro giocatore friulano tra quelli seguiti dal Napoli. Non è un mistero che il Napoli sia interessato al difensore Becao, in uscita dall’Udinese in quanto in scadenza il prossimo anno, e soprattutto al promettente centrocampista Lazar Samardzic.

Insomma, De Laurentiis non se ne sta con le mani in mano e, seppur a fari spenti, come un previdente manager, è già al lavoro per chiudere la falla che si aprirebbe nell’attacco azzurro in caso di partenza del nigeriano.