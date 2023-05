Serie A: arrivano gli arabi, le big tremano

Gli arabi sono pronti ad arrivare in Italia e in Serie A. Le trattative presto potrebbero entrare nel vivo e le big tremano.

La stagione ormai volge al termine ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione ed iniziare anche a guardare con attenzione al futuro. I ragionamenti in questo caso sono in corso e non ci resta che aspettare qualche settimana per avere un quadro molto più chiaro.

Ma presto in Serie A potrebbero arrivare gli arabi e le big sono destinate a tremare. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane, ma per il momento si lavora per trovare un accordo.

Serie A: gli arabi pronti a ‘sbarcare’, trattativa in corso

Gli arabi per il momento non hanno mai guardato con attenzione al nostro campionato, ma ora la situazione potrebbe cambiare e presto sono attese novità in questo senso. Naturalmente si tratta di una trattativa destinata ad entrare nel vivo nel giro di poco tempo e presto si attendono degli aggiornamenti importanti. Vedremo cosa succederà e se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

La speranza dei tifosi, come detto in precedenza, è quella di poter avere il via libera. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, Radrizzani sarebbe al lavoro per trovare dei soci in Qatar per l’acquisto della Sampdoria. Una cordata che, se alla fine si formerà, porterà i doriani nelle mani degli arabi e in quel caso il sogno di ritornare in Serie A e aprire un ciclo vincente potrebbe diventare realtà.

Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane considerando che per il momento sono voci. Ma stiamo parlando di una notizia che va sicuramente ben sperare per il futuro e quindi non ci resta che attendere qualche giorno per capire se questa possibilità si trasformerà in realtà.

Ultime Sampdoria: Radrizzani in pole position

A questo punto Radrizzani sembra essere in pole position per l’acquisto della Sampdoria e vedremo se alla fin la trattativa si concluderà. L’imprenditore milanese non ha nessuna intenzione di mollare la presa ed ha messo sul piatto una proposta di 75 milioni di euro. Ora è al lavoro per trovare i soci e individuare magari un fondo arabo giusto per aprire un nuovo ciclo.

La speranza è quella di arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo per provare ad arrivare alla fumata bianca e quindi consentire alla Sampdoria di ripartire dalla Serie B con maggiori certezze.