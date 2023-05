Il Manchester United fa tremare il Napoli, assalto al centrocampista

A quanto pare il Manchester United sta guardando, con molto interesse, in casa Napoli visto che nel mirino è entrato un altro calciatore pronto ad approdare ai ‘Red Devils’

Questa volta non ci riferiamo a Kim Min-Jae. Anche perché, quest’ultimo, è un difensore. Ciò non toglie il fatto che il coreano sia entrato nel mirino di uno del club inglesi più importanti e storici al mondo. L’obiettivo del Manchester United è quello di realizzare una “doppietta” dai partenopei dal punto di vista del calciomercato.

Nel mirino del team di Ten Hag è finito il centrocampista dei partenopei. Tanto è vero che è entrato nella lista dei desideri. Non è da escludere, a questo punto, che a partire dalla prossima sessione estiva possa arrivare una importante offerta per il cartellino del calciatore. Dinanzi ad una cifra “importante” De Laurentiis potrebbe seriamente pensarci.

Napoli, rischio “smantellamento” dopo lo scudetto: United lo vuole

I calciatori del Napoli nel mirino delle big europee. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo della squadra campione d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. Il grande merito va dato, senza alcun dubbio, a Luciano Spalletti che a quanto pare è vicino all’addio. Grazie al mister di Certaldo molti calciatori hanno acquisito fiducia tanto da diventare dei veri e propri top player in mezzo al campo.

Soprattutto uno su tutti: Stanislav Lobotka. Dato come sicuro partente, con il mister il centrocampista ceco è completamente cambiato. Tanto da diventare un punto fermo e quasi insostituibile della squadra. Le sue ottime prestazioni non sono affatto passate inosservate ai top club europei che sono pronti a chiedere informazioni per il costo del suo cartellino. Tra questi, come riportato in precedenza, spunta proprio lo United.

I ‘Red Devils’, infatti, hanno intenzioni ben serie. Problemi economici, a quanto pare, non ne hanno. Anche perché la sua valutazione, attualmente, si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che gli inglesi sarebbero disposti a spendere a luglio. Anche se, però, non è tutto facile come sembra visto che trattare con De Laurentiis è fin troppo complicato. I tifosi sono assolutamente contrari alla cessione di uno dei migliori calciatori della rosa.

Soprattutto dopo la grandissima stagione effettuata. Il rischio che possa partire, a dire il vero, non è per nulla alto. Anche se le sorprese, nel calciomercato, sono sempre dietro l’angolo. I supporters azzurri sono decisamente più preoccupati per una possibile partenza del difensore coreano (per via della sua clausola). Ricordiamo che Lobotka è anche nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.