Ritorna a Napoli: tifosi in estasi, occasione in prestito

Il Napoli, per la prossima stagione, sta valutando seriamente il clamoroso ritorno da parte del calciatore che ha vissuto con la maglia azzurra momenti indimenticabili

Una ghiotta occasione per il presidente Aurelio De Laurentiis che non vuole assolutamente lasciarsi scappare. Anche perché si potrebbe avviare una trattativa in prestito. Il calciatore non si opporrebbe affatto a questo ritorno. Una ottima notizia per i tifosi azzurri che sono pronti a riaccogliere il calciatore a braccia aperte.

Anche se non è tutto così semplice come sembra, visto che ci sono almeno un paio di cose da sistemare. In primis convincere il club in questione a lasciare andare via l’atleta, poi presentare una offerta convincente e poi intavolare una trattativa con lo stesso. Nel frattempo, però, la città di Napoli sogna.

Napoli sogna il grande ritorno: la richiesta del club

Ancora due partite alla fine di questo campionato e poi si inizieranno a tirare le somme. In primis resta da capire la situazione che vede come protagonista il tecnico Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo, infatti, non è così convinto di rimanere in Campania. Soprattutto dopo il presunto diverbio che avrebbe avuto con il numero uno azzurro. Nonostante il suo contratto scada il 30 giugno del prossimo anno, le voci che lo vogliono lontano dal club a fine stagione si intensificano sempre di più.

Questione allenatore a parte, però, il club sta pensando anche a qualche arrivo. In questo caso si tratterebbe di un ritorno: e che ritorno. Si tratta di un atleta che conosce molto bene l’ambiente e che vuole vincere anche lui uno scudetto come hanno fatto buona parte dei suoi ex compagni di squadra. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese non ha avuto un ottimo impatto con il Chelsea e soprattutto con la Premier League.

Non è affatto un mistero che i ‘Blues’ vogliano liberarsi dell’atleta, ma allo stesso tempo non hanno alcuna intenzione di svenderlo dopo aver sborsato una cifra importante per averlo (38 milioni di euro). Ed è per questo motivo che la dirigenza azzurra sta studiando un piano alla Beppe Marotta. Anzi, alla “Lukaku“: un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra decisamente inferiore rispetto a quella in cui è stato pagato.

Da capire se gli inglesi hanno intenzione di accettare quest’altro tipo di offerta come è successo con il centravanti belga. Non è affatto un mistero che il capitano del Senegal, specialmente su Instagram, si sia complimentato con la società per l’obiettivo raggiunto dopo 33 anni dall’ultima volta. Segno del fatto che lui è ancora affezionato alla squadra ed alla città di Napoli.