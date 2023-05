La scelta è fatta: Thiago Motta in panchina, colpo di scena

Il Napoli campione d’Italia deve fare i conti con l’addio sempre più probabile di Luciano Spalletti: l’allenatore ha spiazzato tutti, e si fanno largo le ipotesi per il sostituto. Tra questi c’è il nome del tecnico del Bologna, Thiago Motta

Una doccia gelata: i tifosi non se l’aspettavano. Festa per lo scudetto parzialmente rovinata dall’ormai sempre più probabile addio dell’allenatore Luciano Spalletti. Proprio il tecnico che ha riportato il titolo dopo 33 anni potrebbe dire addio appena dopo il trionfo.

Una decisione inaspettata e improvvisa, soprattutto perché in tanti immaginavano che si poteva aprire un ciclo vincente con il toscano in panchina. E invece prima le frasi sibilline e poi i messaggi sempre più eloquenti. Una nube di incertezza e delusione è calata sui tifosi partenopei, rovinando parzialmente la lunga festa per lo scudetto. L’addio di Luciano Spalletti, l’allenatore che ha riportato il titolo dopo 33 anni, è pronto all’addio.

Dalle prime frasi sibilline a messaggi decisamente chiare: “Non si torna indietro, la decisione è presa. La comunicherò col presidente De Laurentiis più in là”, ha detto il tecnico. E poi c’è quel “Chiedete a lui”, sui motivi di questo addio, che gettano ombre sul rapporto tra i due. I sospetti che sia questa la ragione di una separazione improvvisa e inaspettata, fanno preoccupare i tifosi. Ma ora la palla passa proprio al patron, che si starebbe già guardando intorno per il sostituto: già circolano alcuni nomi.

Napoli, svolta in panchina dopo l’inaspettato addio di Spalletti

Tra questi quelli di Giampiero Gasperini, Rafa Benitez e Luis Enrique. Ma ci sarebbero anche Alessio Dionisi e Vincenzo Italiano. Tra questi emerge anche il nome di Thiago Motta: l’attuale allenatore del Bologna piace molto a De Laurentiis, che tra l’altro sarà avversario degli azzurri nel prossimo turno di campionato. Ad oggi è difficile capire quali saranno le intenzioni del presidente, che di solito, dopo l’addio di un allenatore che ha fatto bene in azzurro, ha puntato su nomi importanti.

Da considerare anche la continuità tattica, che dovrebbe essere un requisito fondamentale per portare avanti e sviluppare l’eccellente lavoro di Spalletti. Per questo, allenatori come Gasperini oppure Conte, che giocano con la difesa a tre costringerebbero la società a rivedere l’organico, e soprattutto i giocatori dovrebbero acquisire nuovi automatismi. Una mossa che sembra azzardata, soprattutto per chi voleva che il Napoli campione potesse aprire un ciclo con Spalletti e il suo calcio spettacolare.