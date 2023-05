Conte al Napoli: il primo colpo dalla Juve

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli: il tecnico salentino ha già individuato il primo colpo

Il casting per la panchina del Napoli è ufficialmente iniziato, e già da qualche giorno. Luciano Spalletti è infatti sempre più vicino all’addio, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Si chiude, così, una storia di due anni tra gli azzurri ed il tecnico di Certaldo che resterà per sempre nella storia del Napoli per aver portato il terzo titolo. Il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis è ai minimi termini e gli ultimi episodi accaduti sono stati una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la rottura diventata pressocché inevitabile, nonostante l’allenatore abbia dimostrato di amare Napoli ed il Napoli.

Sostituire l’uomo dello scudetto non è certo impresa semplice, soprattutto considerata la voglia di vittoria del patron che è pronto a rilanciare con il titolo numero 4 e soprattutto l’assalto alla Champions League.

Serve, quindi, un trainer di livello assoluto, in grado di poter dare continuità di successi al club. Tantissimi i nomi di tecnici accostati al Napoli, dal sogno proibito Klopp fino al pallino De Zerbi, passando per i vari Gasperini, Italiano e Thiago Motta, fino al ritorno di Benitez ed all’idea suggestiva di Mancini.

Antonio Conte prossimo tecnico del Napoli: arriva un esterno top

In pole position, invece, sembra esserci Antonio Conte, reduce dall’addio al Tottenham. Il tecnico leccese è legato a De Laurentiis da una grande amicizia ed il patron l’ha sondato ricevendo anche una disponibilità di massima.

Conte nella sua carriera – soprattutto al Bari – ha utilizzato anche il 4-2-4 e quindi non ci sarebbero problemi legati al modulo, al momento l’unica perplessità riguardo il salentino. Si tratta, infatti, di un tecnco di indubbio valore e soprattutto vincente, sebbene fuori dai parametri del club in termini di stipendio.

Spetterà a De Laurentiis convincerlo a ridurre le pretese, magari stuzzicandolo sul progetto azzurro. E con l’arrivo di Conte si potrebbe iniziare a delineare già il mercato dei Campioni d’Italia.

Il primo colpo potrebbe arrivare proprio dalla Juve; si tratta di Dejan Kulusevski, esterno finito in prestito al Tottenham che non sarà riscattato dagli Spurs. Fu proprio Conte a volere lo svedese a Londra e potrebbe essere il primo nome che chiederà al patron.

Kulusevski tornerà alla Juve ma a Torino sarà solo di passaggio; l’ex Atalanta, infatti, non rientra nei piani bianconeri e sarà ceduto per fare cassa. Ebbene, il Napoli potrebbe partire all’assalto, conscio di come sulle fasce la posizione di Lozano sia decisamente in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2024.