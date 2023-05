Spalletti-Napoli, perché è finita: spunta un retroscena assurdo

Luciano Spalletti sembra davvero pronto a dire addio al Napoli: l’incredibile decisione appena dopo la vittoria del terzo scudetto. Le motivazioni sembrano inspiegabili

I tifosi del Napoli proprio non se l’aspettavano: Luciano Spalletti ha davvero detto addio. Non è arrivata la comunicazione ufficiale, ma ormai l’allenatore lo ha fatto capire ampiamente. Le sue parole prima e dopo la partita contro l’Inter sono state molto chiare.

“La decisione è presa, non si torna indietro”. E sui motivi: “Chiedete al presidente”. Un segnale chiaro, che fa capire come all’origine della sua decisione ci sia, presumibilmente, un difficile rapporto con il presidente. Non si conoscono ulteriori dettagli, perché l’allenatore ha rinviato ulteriori chiarimento (così come l’atteso annuncio definitivo) a generici tempi futuri. Probabilmente dopo la partita contro la Sampdoria del 4 giugno, che sarà quindi l’ultima di campionato. Una doccia fredda per tutto l’ambiente partenopeo. Nessuno si aspettava che Spalletti potesse andare via appena dopo lo scudetto. Al suo secondo anno in azzurro, la vittoria del titolo che mancava da 33 anni poteva aprire un ciclo. Invece non sarà così, a quanto pare. Spalletti è entrato nel cuore dei tifosi, e invece se ne andrà sul più bello. Ma cosa è successo?

Spalletti-De Laurentiis: cosa avrebbe rovinato il rapporto tra i due

Difficile capirlo, anche se l’allenatore toscano ha dato degli indizi. Ha spiegato che non ha offerte di altre squadre, né che ha rifiutato il rinnovo. E ha specificato che non c’è nessun problema economico. Dietro, quindi, ci sarebbe altro: da un lato potrebbe ritenere completo il suo lavoro, sentendo di non poter dare altro. Le aspettative della piazza sono alte e non sarà facile mantenere la cosiddetta “asticella alta”. Ma più probabilmente, a rovinare il clima è stato il rapporto tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis. All’origine, con ogni probabilità, c’è proprio il rapporto tra i due, che sarebbe compromesso.

Ma per quale motivo? Anche in questo caso non è facile saperlo. Probabilmente, un episodio chiave è stato circa un anno fa, quando il Napoli era ancora in corsa per lo scudetto (poi vinto dal Milan) e perse malamente a Empoli, incassando un clamoroso poker e offrendo una prestazione inguardabile. De Laurentiis allora andò su tutte le furie, pensando anche di esonerare l’allenatore. Da lì la rottura che sarebbe rimasta fino al giorno d’oggi. Spalletti è un uomo di principio e si sarebbe “legato al dito” questo comportamento da parte di De Laurentiis.