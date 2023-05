Scollatura che incendia gli studi Mediaset: Palmas da sogno

La showgirl e conduttrice torna a stupire tutti i suoi follower con uno scatto di rara sensualità e bellezza

Non è un mistero che Giorgia Palmas sia tra le donne più sexy e seguite sui social, in Italia. La modella, attrice e conduttrice ha davvero spiazzato i suoi followers su instagram con uno scatto esagerato.

Nata a Cagliari il 5 marzo del 1982, deve il suo successo non solo per una bellezza mozzafiato per la simpatia e spontaneità che l’hanno portata ad essere uno dei personaggi più amati e seguiti nel mondo dello spettacolo. In breve tempo la sua presenza nella tv italiana è diventata costante. Dopo aver lavorato come modella per diversi marchi tra i più importanti in circolazione, la notorietà della meravigliosa sarda è arrivata grazie al tg satirico di Antonio Ricci: ‘Striscia la Notizia‘. Al fianco di Elena Barolo, nell’edizione del 2002, è stata la velina mora che ha accompagnato Greggio e Iacchetti per anni.

In televisione ha recitato in fiction come ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’, dedicandosi poi anche a programmi più leggeri come ‘Paperissima Sprint’. Oltre ad aver partecipato ad uno dei reality più importanti e noti come L’Isola dei Famosi, della 41enne di Cagliari vi è molto da dire anche per quanto riguarda la sua vita privata. Terminata la storia d’amore con il noto biker Vittorio Brumotti, la Palmas ha sposato Filippo Magnini (prima nel 2021 civilmente, nel 2022 in Chiesa). Dall’attuale relazione con l’ex nuotatore è nata tre anni fa la piccola Mia.

Giorgia Palmas da urlo: lo scatto a Mediaset

Con quasi 2 milioni di seguaci su Instagram, la bellissima ex modella aggiorna con costanza i suoi profili e spesso e volentieri lo fa con foto che lasciano davvero senza fiato. È il caso di uno degli ultimissimi scatti.

La splendida sarda ha infatti pubblicato una foto molto sensuale e allo stesso tempo elegante, nella quale indossa un completo azzurro con un top di pizzo blu. I follower hanno subito dato grande segno di gradimento, con tanti commenti e likes per la Palmas impegnata negli studi di Cologno Monzese di Mediaset. Attualmente è infatti impegnata con il simpatico format ‘IsolaParty’ dove racconta insieme ad Andrea Dianetti il backstage del noto reality show ‘L’Isola dei Famosi’.

Poco prima di andare in onda, la soubrette ha voluto regalare questo scatto sexy con una scollatura che ha davvero lasciato molto poco all’immaginazione. La Palmas ha mostrato una forma fisica invidiabile ed uno stile inconfondibile: le sue curve, ai fan e non solo, difficilmente passano inosservate.