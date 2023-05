Bomba di mercato in diretta: “Allegri lascia la Juventus”

La Juventus sta chiudendo nel peggiore dei modi la stagione tra penalizzazione e i risultati recenti. Allegri sempre nel mirino e c’è chi già lo dà per partente

Disastro totale per la Juventus nell’ultima settimana. In una manciata di giorni sono spariti quasi tutti gli obiettivi residui dei bianconeri, che prima hanno salutato l’Europa League, poi hanno incassato il -10 in classifica per il caso plusvalenze, ed infine hanno perso 4-1 ad Empoli rendendo quasi impossibile una rimonta per un piazzamento Champions.

Nel complesso l’annata della compagine di Massimiliano Allegri è stata altamente deludente e fa il paio con la scorsa stagione per un biennio da zero titoli e tantissimi problemi dentro e fuori dal campo. Non manca il nervosismo quindi dalle parti di Torino, con il tecnico juventino sempre al centro di polemiche e critiche.

A tal proposito l’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay, andando proprio a delineare il quadro che vige alla Juventus, tra un Allegri sempre più lontano ed anche l’ipotesi Luciano Spalletti per la panchina del futuro.

Calciomercato Juventus, Orlando è sicuro: “Allegri non sarà più l’allenatore”

Orlando non ha dubbi e vede Allegri già distante da Torino: “Al di là del contratto, Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. È stato lasciato da solo. I bianconeri ora devono ricostruire, ha bisogno di un allenatore con un progetto nuovo. Servirà una soluzione, da quello che mi dicono la Juventus vuole trovare l’accordo economico e terminare qui l’avventura con Allegri”.

La Juventus, secondo l’ex calciatore, vorrebbe quindi trovare una soluzione separandosi dal tecnico toscano, ed un altro allenatore di quelle zone, come Luciano Spalletti, potrebbe rappresentare la soluzione adatta: “L’opzione Spalletti non si può escludere, ho informazioni certe in tal senso. Alcuni giocatori sono stanchi del gioco di Allegri, visto che cambieranno uomini si ripartirà anche con un altro allenatore”.

Orlando inoltre si sofferma anche sul potenziale arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, e in quel caso ha sottolineato “il nome di Spalletti sia il primo che viene in mente”. Nel caso però del ds azzurro andrà trovata un’intesa con lo stesso De Laurentiis, visto il contratto in essere fino al 2024 e la voglia di non lasciarlo andare così facilmente a Torino.

Al netto di tutte le opzioni che si intrecciano andrà prima di tutto chiuso il campionato, e poi capiremo come si muoveranno pedine come Spalletti e Giuntoli, mentre anche secondo Orlando, Allegri è destinato a salutare la Juve.