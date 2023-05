“Ho provato a non zoomare”, ma alla Canalis manca qualcosa…

Elisabetta Canalis si lascia ammirare in tutta la sua bellezza e resistere allo zoom è impossibile: il dettaglio non passa inosservato

Qualcuno ha provato a resistere alla tentazione dello zoom, altri si sono lasciati andare senza neanche ‘combattere’. Del resto con Elisabetta Canalis è una battaglia persa in partenza. Stupenda come non mai, da un po’ di tempo tornata single, con il suo fascino e le sue forme sinuose manda in visibilio i fan.

Gli occhi strabuzzano nel guardare le foto con le quali riempie il suo profilo Instagram: un concentrato di bellezza apprezzato da ben tre milioni e mezzo di follower. Tutti (o quasi) ad incensare di complimenti la showgirl sarda che, nonostante sia entrata negli anta, non ha perso un’unghia del fascino giovanile.

Del resto Elisabetta Canalis è nota anche per la meticolosa attenzione che presta alla cura del proprio corpo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei suoi fan che non mancano di far capolino tra le immagine postate su Instagram che riempirla di like, cuoricini e complimenti. Non mancano quelli più volgari, a cui la bella sarda avrà ormai fatto il callo, così come si sarà abituata anche agli utenti che arrivano soltanto per offendere.

Il brutto dei social, mentre il bello è tutto concentrato nel sensuale corpo dell’ex Velina che dalla prima apparizione in tv, ormai più di venti anni fa, non ha mai smesso di far innamorare i suoi ammiratori. Curve da mozzare il fiato anche in una delle ultime immagini postate su Instagram e nella quale alla Canalis sembra mancare qualcosa: inevitabile lo zoom.

Elisabetta Canalis senza reggiseno: zoom obbligatorio

La bellezza della Canalis appare tutta in una delle ultime foto pubblicate. La 44enne di Sassari incanta con un top che mette ben in evidenza le sue curve. A colpire è soprattutto un particolare che non è sfuggito ai molti dei suoi follower: l’assenza di reggiseno. Ecco allora che scatta obbligatorio lo zoom, come ammettono candidamente alcuni utenti.

C’è chi giura di aver provato a resistere alla tentazione ma si è dovuto arrendere: “E’ più forte di me, scusa” scrive un utente ed un altro che ammette senza troppi giri di parole di aver zoomato subito.

E per chi afferma di non averlo fatto, la soluzione è solo una: sta dicendo una bugia. Ne è convinto un utente che ironizza: “C’è chi zooma e chi mente spudoratamente”. Non lo hanno fatto sicuramente i tanti follower che hanno apprezzato il completo della Canalis: “Stiamo minuti in silenzio a contemplare la perfezione”. A parlare ci pensano le immagini della meravigliosa showgirl: che incanto.