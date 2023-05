Annalisa festeggia insieme ai suo fan: l’ultima foto stende tutti

Annalisa ha centrato altri risultati importanti grazie alle sue canzoni: l’immagine celebrativa manda in tilt il popolo di Instagram.

L’estate è ormai alle porte e sono numerosi i concerti che, nelle prossime settimane, andranno ad animare le città italiane. Tra gli artisti più attesi rientra di certo Annalisa che, in questi ultimi anni, è riuscita a diventare una delle voci di punta nel panorama canoro italiano nonché una delle personalità più seguite su Instagram. Un risultato, questo, raggiunto non soltanto alla qualità dei brani proposti ma anche delle foto che, in maniera costante, la cantante pubblica sul popolare social network.

Nelle scorse ore, ad esempio, Annalisa ha condiviso con i propri follower un’immagine in bianco e nero per celebrare gli importanti risultati raggiunti dalle canzoni “Bellissima” e “Mon Amour”. I due singoli, in particolare, sono stati premiati rispettivamente con il triplo platino ed il platino. Un doppio riconoscimento che conferma la bravura dell’artista che, per l’occasione, si è fatta ritrarre seduta con indosso una maglietta bianca (che lascia poco spazio all’immaginazione) e una gonna.

Il tutto, accompagnato da un’apposita didascalia: “Grazie a tutti. Oggi giornata indimenticabile”. Immediata la reazione del popolo di Instagram che, tra like e commenti lasciati dai fans, ha dimostrato di gradire molto l’istantanea pubblicata da Annalisa. Le soddisfazioni, per lei, sono destinate a proseguire alla luce dei numerosi progetti in cantiere. Il 9 giugno, ad esempio, scatterà il tour nazionale: la prima tappa sarà nel piazzale Fellini di Rimini, nell’ambito del “Tezenis Summer Festival” ad ingresso gratuito per il pubblico.

Annalisa da sogno, il popolo di Instagram gradisce

Il giorno successivo andrà in scena a Roma, all’interno del Foro Italico mentre il 4 novembre si esibirà all’interno del Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il 25 maggio, poi, uscirà il nuovo singolo inciso insieme a Fedez e agli Articolo 31 composti da J-Ax e da Dj Jad. Un pezzo che già da ora, alla luce degli artisti coinvolti, si candida ad essere uno dei principali tormentoni dell’estate 2023. La canzone in questione si intitola “Disco Paradise” ed uscirà sotto l’etichetta Warner Music.

Sonorità hip-hop unito a pop radiofonico, con l’inconfondibile voce di Annalisa ad impreziosire il tutto. “Il pezzo a me piace moltissimo, non vedo l’ora di farvelo sentire” le parole di Fedez. Il quale, per centrare il suo ennesimo successo in carriera, ha scelto di coinvolgere Annalisa. Il risultato è assicurato. Intanto la cantante resta una regina dei palcoscenici e di Instagram.