Morata torna! C’è un club di A in pole

Morata potrebbe tornare presto a giocare in Serie A, e stavolta a titolo definitivo. Si apre quindi la caccia al centravanti in spagnolo.

Una notizia di calciomercato che ha del clamoroso: Alvaro Morata potrebbe riabbracciare presto la Serie A. L’ex centravanti della Juventus ha sempre goduto di tanti importanti estimatori nel nostro campionato e non solo. In passato, anche il Napoli aveva messo gli occhi sullo spagnolo, anche se poi l’affare non si era potuto concludere. Ma adesso tutto si potrebbe riaprire, vista la sua situazione incerta nell’Atletico Madrid.

L’ultima stagione, Morata l’ha trascorsa appunto nelle file dei Colchoneros che sono attualmente secondi nella Liga appena vinta dal Barcellona e giocheranno la prossima Champions League. Nelle due annate precedenti, però, l’attaccante oggi 30enne era stato in prestito alla Juventus, prima con Pirlo e poi con Allegri. Il club bianconero aveva sborsato ben 20 milioni di euro per lui, ma poi aveva ritenuto poco vantaggioso un acquisto a titolo definitivo, anche per via dell’arrivo di Vlahovic.

Nessuno pensava che il suo ritorno all’Atletico sarebbe potuto durare a lungo, ma nonostante questo Morata sta concludendo davvero un’ottima stagione. Lo spagnolo ha segnato 15 gol quest’anno, dimostrando di poter essere ancora utile al club madrileno. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il suo attuale club non sarebbe intenzionato a confermarlo nonostante le ottime prestazioni recenti. Influisce probabilmente il suo ingaggio da circa 10 milioni l’anno, in scadenza nel 2024.

Morata torna in Serie A: l’affare è possibile, e non solo per un club

In questa situazione, l’Atletico Madrid preferirebbe valutare una sua cessione già questa estate, piuttosto che perderlo a zero tra un anno. Per chi è interessato al centravanti spagnolo, l’affare diventa vantaggioso proprio perché i Colchoneros offriranno probabilmente uno sconto sul cartellino. E in Italia ci sta pensando seriamente il Milan, che proprio nel reparto avanzato ha bisogno di un deciso ritocco per la prossima stagione.

Con il probabile addio di Ibrahimovic e l’età che inizia a farsi sentire anche per Giroud, un nuovo centravanti affidabile diventa necessario. Soprattutto nel momento in cui la pazienza per Rebic pare esaurita, e Origi non ha convinto nessuno in questi mesi. Per i rossoneri resta però l’ostacolo ingaggio, su cui ci sarà molto da discutere. La porta resta dunque aperta anche per la Juventus, che in caso di addio di Vlahovic cercherebbe una nuova punta centrale, e Morata ha ancora il gradimento di Allegri.