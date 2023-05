Juventus, tegola per Allegri: UFFICIALE, salta le ultime quattro partite

E’ arrivata l’ufficialità: salta gli ultimi quattro impegni di campionato e il ritorno con il Sivglia: altra tegola per Massimiliano Allegri

All’ultimo assalto la Juventus ha acciuffato un prezioso pari contro il Siviglia nel primo round della semifinale di Europa League. Federico Gatti, al secondo centro in 4 apparizioni nella predetta competizione, ha evitato il ko che sarebbe stato il primo per i bianconeri nei confronti con gli andalusi, passati in vantaggio con una veloce ripartenza capitalizzata da Youssef En-Nesyri, al quarto gol in Europa League.

Verdetto qualificazione alla finale di Budapest, in calendario il 31 maggio, alla “Ferenc Puskas Arena“, rimandato al match di ritorno al “Sanchez Pizjuan”, giovedì 18 maggio, dove i bianconeri troveranno un’autentica bolgia. Non sarà per nulla semplice per gli uomini di Max Allegri uscire fuori dal catino incandescente andaluso con in mano il biglietto per l’ultimo atto dell’Europa League. Eppure, proprio il tap-in di Gatti all’ultimo secondo, quando ormai il ko sembrava inevitabile, ha dato ai bianconeri un’iniezione di fiducia in vista del secondo round con gli andalusi.

Matias Soulè al Mondiale Under 20: salta le ultime quattro partite

Come sulle montagne russe. A frenare l’entusiasmo per il pari contro il Siviglia “preso per i capelli” un’inaspettata tegola. Il tecnico bianconero, Max Allegri, nel tentativo di staccare il pass per la finale di Europa League dovrà fare a meno di uno dei suoi ragazzi. Come ufficializzato dal club bianconero con un tweet, Matias Soulè è stato convocato dal Commissario tecnico dell’Albiceleste under 20, l’ex Liverpool e Barcellona, Xavier Mascherano, per i Mondiali di categoria che verranno ospitati proprio in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno.

Motivo per il quale il classe 2003 salterà non solo il ritorno contro gli andalusi ma anche gli ultimi quattro impegni in campionato. Un’altra grana per Max Allegri che stava concedendo sempre più spazio al talentuoso argentino che ha collezionato in stagione 19 presenze, tra Serie A, Champions League ed Europa League, e che ha anche segnato il primo gol in maglia bianconera nel match contro la Sampdoria, vinto dai bianconeri per 4-2.

Il tecnico bianconero, però, può consolarsi con un Paul Pogba ritornato decisivo. L’assist di testa in caduta all’indietro per il tap-in vincente di Federico Gatti è stato proprio del centrocampista ex Manchester United. Che il “Polpo” si sia finalmente gettato alle spalle il grave infortunio che gli ha fatto saltare quasi tutta la stagione? E’ quello che si augurano Allegri e tutti i tifosi juventini in quanto con un Pogba ai livelli della sua prima esperienza in maglia bianconera il “Sanchez Pizjuan” e il Siviglia fanno molto meno paura.