Giuntoli-Juve e sostituto Allegri: è ‘guerra’ con De Laurentiis

Giuntoli-Juve e il post Allegri che potrebbe presentare delle novità clamorose nelle prossime settimane. Quali?

Napoli festeggia il suo trionfale tricolore e ha ancora così tanta voglia di dare sfogo alla sua gioia che non ha tempo per pensare al suo futuro, dal momento che sussistono tutte le condizioni affinché questo sogno duri ed ancora a lungo.

La Juventus al suo futuro ci sta pensando da parecchio tempo dal momento che sarà comunque assai diverso dall’odierno, incerto presente. La vittoria ottenuta a Bergamo è stato un passaggio forse decisivo per la conquista di un posto in Champions League in vista della prossima stagione, ma la Juventus, si sa, è sub iudice, per via delle questioni legate al caso plusvalenze e stipendi.

Il verdetto della giustizia sarà ben più decisivo rispetto a quello del campo, ma dato che anche la giustizia sportiva sta adeguando i suoi tempi a quelli “biblici” della giustizia ordinaria, dalle parti della Continassa intanto cominciano a muoversi in vista delle prossime, decisive scelte. Molto ruota attorno alla figura del prossimo direttore sportivo che detterà anche la linea tecnica da seguire e il tecnico che la dovrà poi attuare sul campo. Nella vorticosa girandola di voci ne è spuntata una quasi incredibile. Quale?

Giuntoli-Juve e il clamoroso passaggio successivo

La stagione è arrivata nei suoi giorni decisivi. Lo scudetto del Napoli è stato il passaggio più atteso ma anche il più scontato. Tanti, però, sono ancora i verdetti che il campo dovrà emettere da qui a qualche settimana. Ma il mercato non aspetta.

La voce più ricorrente che circola in questi giorni è quella che vedrebbe in Cristiano Giuntoli, ora al Napoli, la figura scelta dalla Juventus per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Figuriamoci se da Napoli, tra la nave di tifosi che attraversa la città in un’eruzione vulcanica di passione può venire, al momento, qualche novità a tal proposito. Certo è che le voci sul prossimo direttore sportivo bianconero convergono tutte su questo unico profilo, il quale, secondo i bene informati, starebbe pensando ad un colpo gobbo, in tutti i sensi.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già esercitato l’opzione che lega il tecnico Luciano Spalletti al club partenopeo fino al 30 giugno 2024, ma il tecnico di Certaldo non è molto convinto di restare sulla panchina dei neocampioni d’Italia. E allora? Ecco quindi che, nel caso in cui il nuovo direttore sportivo bianconero fosse davvero Cristiano Giuntoli, il suo primo colpo potrebbe essere proprio quello di portare il tecnico toscano a Torino. Ipotesi forse affascinante, ma quanto davvero realizzabile?

Il presidente del Napoli si lascerebbe sfilare sotto il naso i due massimi artefici del trionfo azzurro per vederli poi a Torino per tentare di far vincere l’avversario più “odiato”, sportivamente parlando? Forse, ma l’eventuale “prezzo” che la Juventus dovrebbe pagare per il doppio acquisto sarebbe altissimo.