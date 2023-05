Inter: Zhang vende, un imprenditore esce allo scoperto

Alla vigilia della sfida di Milan-Inter arrivano altre indiscrezioni sulla possibilità di cessione di Zhang. Intanto c’è un comunicato ufficiale.

In casa Inter si guarda alla stagione in corso, ma anche al futuro e in queste ultime ore le voci di un possibile addio di Zhang sono aumentate e addirittura si è parlato anche del possibile acquirente.

L’Inter è pronto a passare di mano considerando che Zhang per il momento non ha nessuna intenzione di continuare questa lunga esperienza. E, come detto, in passato si era ipotizzato anche un forte interesse da parte di un imprenditore e proprio su questo c’è un comunicato ufficiale da parte del diretto interessato.

Inter: Zhang vende, ecco chi potrebbe essere il nuovo proprietario

Il futuro dell’Inter è assolutamente tutto da scrivere. Come spiegato in precedenza, Zhang sembra essere ormai pronto a fare un passo indietro e, stando ad alcune indiscrezioni delle scorse settimane, il prossimo autunno potrebbe essere il momento giusto per riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Si tratta di una vicenda destinata nel giro di poco tempo ad avere delle importanti novità considerando che, almeno fino ad oggi, si hanno solamente voci e pochissime notizie ufficiali.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, tra i possibili acquirenti ci potrebbe essere Gian Mario Rocca, patron della Technit, uno dei partner nerazzurri. Si poteva trattare di una possibilità comunque molto importante considerando che stiamo parlando di una azienda e di un imprenditore con un patrimonio superiore ai 5 miliardi.

Ma la società per il momento ha smentito questo interessamento e quindi possiamo dire timbrare queste notizie come solamente delle voci. Naturalmente bisognerà anche capire se il comunicato è stato solamente di facciata per proseguire la trattativa fuori dalla luce dei riflettori oppure alla fine davvero l’imprenditore non sembra essere assolutamente intenzionato ad entrare nel mondo del calcio considerando anche le difficoltà economiche mondiali.

Ultime Inter, Zhang pronto al passo indietro

In casa Inter questa stagione potrebbe essere quella del ritorno in finale di Champions League, ma Zhang sembra essere intenzionato a non proseguire l’avventura alla guida dei nerazzurri considerando anche i diversi problemi economici che sono stati registrati subito dopo la pandemia.

Resta da capire chi deciderà di puntare sui nerazzurri. Come detto in precedenza, Rocca sembrava essere uno dei più interessati ad acquistare l’Inter, ma l’imprenditore ha subito smentito questa ipotesi confermando di non essere lui il prossimo proprietario del club. Naturalmente resta da capire se si è trattato di una smentita di facciata oppure alla fine davvero non c’è interesse.