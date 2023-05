Affare Genoa-Napoli, dallo scudetto ai rossoblu: colpo in prestito

Dal Napoli al Genoa: dallo scudetto alla nuova esperienza in massima serie con i rossoblù. Il calciatore è pronto per una nuova avventura.

Il Genoa, dopo solamente un anno di purgatorio, è ritornato nuovamente in Serie A. Merito, ovviamente, dell’ottimo lavoro messo in atto dall’uomo inquadrato in foto. Il tecnico Alberto Gilardino, campione del mondo nel 2006, ha sostituto il collega Alex Blessin costruendo una vera e propria macchina da guerra che ha centrato la promozione nella massima serie.

L’obiettivo del ‘Grifone‘, ovviamente, è quello di restarci e non assaporare mai più quei momenti da incubo che ha vissuto la scorsa stagione. Per farlo, però, ci vogliono calciatori di esperienza e che hanno voglia di mettersi in mostra. Proprio come l’atleta che è pronto a lasciare Napoli per provare una nuova esperienza calcistica lontano dalla Campania.

Dal Napoli passa al Genoa: affare estivo

Da pochi giorni i partenopei sono diventati, per la terza volta nella loro storia, campioni di Italia. Anche in questo caso i meriti vanno dati all’allenatore Spalletti che ha costruito una grande squadra che ha “strapazzato” il campionato. Tanto da utilizzare quasi tutti i calcatori che aveva a disposizione. C’è chi ha giocato molto e chi, invece, decisamente meno. Tra questi spunta il nome di Alessio Zerbin.

L’esterno d’attacco ha rifiutato molte destinazione nell’ultima sessione invernale (tra queste il Bologna). Soprattutto perché credeva nello scudetto e voleva giocarsi le sue carte. Possibilità che, però, non sono arrivate del tutto. Basti pensare che, fino a questo momento della stagione, ha collezionato solamente 12 presenze (la maggior parte di queste da subentrato). Togliendosi, però, la soddisfazione di fornire un assist per un suo compagno di squadra.

Nell’ultima giornata di campionato, quella vinta in casa contro la Fiorentina, ha preso il posto di Elmas negli ultimi cinque minuti di gara. Il giocatore, però, sta già pensando alla prossima stagione. Il suo obiettivo, ovviamente, è quello di avere molto più spazio. Uno spazio che il tecnico Spalletti non è disposto a concedergli visto che, in quel reparto, ha già le idee fin troppo chiare.

La società sta pensando ad una cessione, a titolo definitivo, per il giocatore che potrebbe lasciare seriamente gli azzurri. La sua valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. Il Genoa gli garantirebbe un posto da titolare in attacco. Una possibilità che non ha alcuna intenzione di scartare il 24enne, voglioso di mettersi in mostra e di dimostrare a tutti le sue qualità.