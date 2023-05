L’ex Barcellona è il regalo scudetto: Spalletti già gongola

Il calciomercato del Napoli prende forma con un nome clamoroso per l’estate: l’ex blaugrana farà impazzire i tifosi

Una città in festa, un intero popolo ha finalmente ottenuto il tanto bramato scudetto. Per 33 anni il Napoli ha sperato in un epilogo tanto dolce che, alla fine, è diventato realtà.

Il capolavoro disegnato da Luciano Spalletti ma ancor prima di lui dalla dirigenza – Cristiano Giuntoli in testa – per intuizioni che dal mercato hanno regalato ai partenopei pedine ora preziose più dell’oro. Da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, probabilmente i due più importanti trascinatori della cavalcata tricolore. Senza però dimenticare il capitano, Giovanni Di Lorenzo ma anche Kim – che tra l’altro nelle ultime settimane pare essere tornato nel mirino di diverse grandi squadra. Insomma, una favola perfetta che ha avuto il suo finale ideale. Ma adesso gli azzurri non vogliono fermarsi più.

Puntano a raddoppiare in grande stile. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato a caratteri cubitali di come il suo Napoli punterà a ripetersi ancora in Serie A l’anno prossimo, per poi tentare un clamoroso big conquistando la prima Champions League della storia dei campani. Un ritratto affascinante, che fa impazzire di gioia il popolo napoletano e che vedrà inevitabilmente una sessione estiva di calciomercato con i campioni d’Italia pronti a guidare la carica, verso obiettivi sempre più importanti.

De Laurentiis scatenato: colpo scudetto a zero

La crescita del gruppo passerà quindi anche da innesti di un certo livello, per colmare lì dove andrà colmato e rimpiazzare chi invece deciderà di lasciare il gruppo allenato da Spalletti. Ma l’estate potrebbe vedere un nome su tutti avvicinarsi a grandi passi alla squadra campione d’Italia.

Si tratta di Adama Traorè, ala in forza al Wolverhampton in Premier League con cui non proseguirà la carriera oltre il 30 giugno 2023. Lo spagnolo, infatti, è in scadenza al termine dell’attuale stagione e secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, può essere un nome assolutamente di primaria importanza per il Napoli. Gli azzurri cercano le occasioni giuste, in particolar modo sulle fasce in attacco: il classe 1996, con la sua velocità, potrebbe rimpiazzare Lozano che non è escluso che alla fine dica addio.

L’anno scorso, seppur per soli sei mesi, Traorè ha vestito in prestito la maglia del Barcellona. Poi il ritorno in Inghilterra dove minutaggio e numeri non sono tutt’ora da capogiro: la possibilità però di regalare l’ala a Spalletti potrebbe dare nuove possibilità al reparto avanzato dei partenopei. Traorè, fino ad ora, ha collezionato 37 presenze complessive con il Wolverhampton arrivando a segnare 3 reti e firmando 2 assist vincenti.