Napoli come la Juve: esclusa dalla Champions

Il Napoli rischia davvero, come la Juventus, di essere esclusa dalla prossima Champions League? I tifosi tremano.

La città sta cominciando solo ora, da pochi giorni, a godersi la meritata festa scudetto. All’ombra del Vesuvio hanno atteso ben 33 anni per assaporare la gioia della conquista di un nuovo tricolore.

Coincidenze fortunate, un gruppo straordinario, avversari non all’altezza, un allenatore che ha atteso per decenni di conquistare il primo meritato trionfo, in uno dei campionati più affascinanti e belli del mondo, nonostante i fasti del passato siano lontani e realtà come Inghilterra e Spagna “giganteggiano”.

L’impresa di Spalletti, Osimhen, Di Lorenzo e di tutto il gruppo azzurro, presi per mano da una tifoseria straordinaria, ci ha consentito di mettere di nuovo mano al libro della storia calcistica del Napoli, ma qualcosa, negli ultimi giorni, anche se in molti si sono affrettati a smentire la notizia, turba il sonno dei sostenitori partenopei.

Il Napoli rischierebbe di essere escluso dalla prossima Champions League, per una situazione molto simile a quella della Juventus, su cui la Uefa starebbe indagando. E’ tutto vero? Fino a che punto la società di De Laurentiis potrebbe vedersi privata dall’accesso alla massima competizione europea, dove quest’anno è approdata storicamente tra le prime otto?

Sono ancora vive, negli occhi dei tifosi azzurri, le immagini della cocente eliminazione per mano del Milan, in una doppia sfida all’insegna della sfortuna, che ha fatto di certo il paio con i meriti evidenti dei rossoneri di Pioli che in campo continentale viaggiano con una marcia in più, aspirando, ora legittimamente, Intere permettendo, ad un posto in finale.

Caso acquisto Osimhen: cosa rischia davvero il Napoli? I tifosi non vogliono crederci

Il club nei prossimi mesi dovrà affrontare “le scorie” del caso legato al bomber Victor Osimhen, acquistato nel calciomercato estivo del 2020 dal Lille e pagato 50 milioni di euro più l’inserimento di quattro contropartite tecniche: Karnezis, Liguori, Palmieri e Manzi.

La Procura di Napoli così come la Uefa starebbero però indagando proprio sull’inserimento di questi quattro calciatori, valutati dal club in tutto 20 milioni di euro (registrati come plusvalenze). Il problema risiederebbe nel fatto che questi 4 giocatori non sono mai andati al Lille, mai presentatisi per stessa ammissione della società francese.

Stando a quanto raccontato dal giornalista sportivo Massimo Donadio, ospite nella trasmissione ‘Il Ring del Pallone’ in onda sul Canale Twitch, potrebbe essere addirittura a rischio la partecipazione del club campano alla prossima Champions League, dichiarazioni comunque smentite dal giornalista sportivo e tifoso del Napoli, Umberto Chiariello, volto noto di Canale 21, che ha sottolineato come non si possa paragonare il caso Osimhen alla vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus.