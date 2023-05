Il costume è un filo: Le Donatella mettono tutto in mostra

Le Donatella, star della tv e del web, sanno come stupire i loro fan. E quando mettono tutto in mostra la rete va in ebollizione.

Segni particolari: gemelle. E che gemelle! Bionde, avvenenti, provocatrici al punto giusto, legatissime tra loro: Silvia e Giulia Provvedi non smettono di conquistare i consensi del “popolo del web”. E’ evidente che sanno come fare, le armi a loro disposizione sono davvero potenti.

Fisici pazzeschi, sguardi ammaliatori, qualche ritocchino al punto giusto che ha “fatto crescere” le forme al punto giusto, chi ricorda i loro inizi lo potrà notare: cantanti, show girl, influencer, il loro quotidiano è anche caratterizzato da turbolente storie d’amore, che in qualche modo le legano anche al mondo dello sport.

Chiamatela pure passione: amano e vogliono essere amate, le loro relazioni, non fugaci ma durature, però, per il momento, non le hanno portate, non ancora almeno, a “chiudere il cerchio”, anche se una di loro è già diventata mamma.

Unite nella buona e nella cattiva sorte, sempre l’una accanto all’altra, sia nelle avventure televisive che nella vita, Silvia e Giulia appaiono quasi sempre in coppia sui social. Le loro foto infiammano il web, i fan si rendono conto che Madre Natura è stata davvero generosa. E donne così, lo sanno bene, che finché possiedi seduzione e fascino, ogni strada e ogni sogno non è precluso. E le Donatella di sogni, ne siamo certi, ne hanno ancora tanti da realizzare.

Per le Donatella è tempo di estate: le foto in costume infiammano il popolo del web

Eccole, ancora una volta, in questa immagine, regalarci emozioni indicibili. In costume, meravigliose come non mai, le Donatella sono di una sensualità pazzesca. I costumini coprono giusto quello che serve: corpi scolpiti da un artista, lineamenti perfetti.

Le Donatella si sono affermate prima come cantanti e poi come volti della televisione, apparendo in diverse trasmissioni. Inizialmente note Provs Destination, hanno cambiato il nome del duo proprio durante la loro esperienza al talent show su consiglio di Arisa, prendendo come ispirazione la celebre Donatella Rettore.

Una volta terminata l’avventura ad “X Factor” le due gemelle hanno pubblicato il loro album di debutto “Unpredictable”. Non molto tempo dopo l’uscita del disco, hanno preso parte a “L’isola dei famosi” aggiudicandosi la vittoria del reality show e guadagnando una grande notorietà.

Successivamente hanno iniziato a diversi tra locali, con un tour di dj set in giro per l’Italia, e televisione, in qualità di ospiti in trasmissioni come “Colorado” e “Caduta libera!”. Nello stesso periodo hanno posato per la nota rivista PlayBoy in un servizio senza veli realizzato da Fabrizio Corona.

Con quest’ultimo, Silvia ha avuto una relazione finita al centro della cronaca rosa. Nel 2018 la loro storia è giunta al capolinea e, in seguito alla rottura, è tornata a far parlare di sé e del suo nuovo fidanzato, insieme al quale è diventata mamma.

Stiamo parlando di Giorgio De Stefani, imprenditore noto con il soprannome Malefix e recentemente condannato per associazione mafiosa. Giulia, da parte sua, è stata legata sentimentalmente al portiere Pierluigi Gollini, con il quale si è lasciata due anni fa.

Negli ultimi tempi è stata coinvolta in alcuni rumors relativi ad una sua probabile relazione con l’influencer Francesco Sole che poi sono stati smentiti. A quanto pare i due sono semplicemente amici.