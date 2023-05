De Laurentiis, arriva il premio Scudetto: giocatori azzurri senza parole

Una gioia infinita quella che contagiato i tifosi del Napoli, in tutto il mondo. De Laurentiis ha deciso di premiare i protagonisti di questo film.

Il produttore cinematografico comprò il Napoli dal fallimento il 5 settembre 2004. Il presidente, nativo come Ciro Immobile di Torre Annunziata, ottenne l’assenso della curatela fallimentare versando oltre 32 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, come notò, sfruttò il cosiddetto ‘Lodo Petrucci” (voluto dall’allora presidente del Coni, Gianni Petrucci appunto, ndr), acquistando poi il titolo della società fallita. Un lungo cammino che in quasi 20 anni ha portato al trionfo della Dacia Arena.

Lo scudetto “ufficializzato” dal gol di Victor Osimhen per l’1-1 definitivo di Udine, è arrivato ad esito di un’annata iniziata con contestazioni pesanti, di fatto mai sopite. Nel mirino un mercato che nella prima metà di agosto 2022 non venne ritenuto all’altezza. In realtà, il presidente De Laurentiis, solo il 14 aprile scorso si è visto assegnare una scorta. Il motivo: le proteste per alcune normative inerenti l’ingresso allo Stadio Maradona di materiale quale striscioni o altro. Norma ovviamente che non è stata emanata da De Laurentiis ma da chi gestisce l’ordine pubblico allo Stadio Maradona.

De Laurentiis: dal mercato “scontato” al premio scudetto

La parabola di questo Napoli come detto è figlia di un paio di anni di affari di mercato assolutamente rilevanti, col top giunto nell’ultima finestra estiva di trattative. Il club partenopeo di monte ingaggi paga ora 71,3 milioni di euro lordi, il quinto nella massima serie dietro Roma (86,3), Milan (87,6), Inter (133,3) e Juventus staccata in testa (160). Un lavoro i cui primi passi erano stati mossi 12 mesi prima, con il monte ingaggi che di fatto in 24 mesi è stato dimezzato (nella stagione 2021-2022 era di 155 milioni, ndr).

Fautore di questo miracolo, oltre al presidente Aurelio De Laurentiis, anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il dirigente toscano è arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2015. Nei sei anni precedenti, alla sua prima esperienza da responsabile del mercato, aveva portato il Carpi dai Dilettanti alla serie A.

Ora su Giuntoli la Juventus vorrebbe mettere le mani, anche per il contratto in scadenza nel 2024. De Laurentiis fino ad oggi non ha intrapreso il discorso rinnovo del ds, mentre ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi giocatori.

De Laurentiis: ecco il premio scudetto ai giocatori

Come già annunciato a stagione in corso, Aurelio De Laurentiis sta per sborsare il premio scudetto ai suoi calciatori. Come scrive Il Mattino, il numero 1 azzurro ha chiamato in sede il capitano Giovanni Di Lorenzo per formalizzare la buona novella.

Oltre alla notizia relativa al presente che sta per essere “bonificato” a tutta la rosa, De Laurentiis ha anticipato le date di una mini tournée che avrà luogo in Corea del Sud. A casa di Kim Min-jae, tra il 5 e il 10 giugno, si svolgeranno due amichevoli. Come racconta calcioefinanza.com, il viaggio rientra nell’accordo con Dunamu, l’azienda locale che detiene il logo Upbit, piattaforma di exchange di criptovalute che da gennaio è partner commerciale degli azzurri. A causa di questi due impegni, il prossimo ritiro dei Campioni d’Italia non inizierà prima del10 luglio.