Juve e Roma superate, blitz Napoli per il centrocampista

Si avvicina il mercato e le big di Serie A sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi i migliori talenti: il Napoli supera Juve e Roma per un centrocampista

Il Napoli dopo aver dominato la Serie A vuole battere le concorrenti anche sul mercato. La stagione è arrivata al termine ed è tempo di pensare al calciomercato. Juventus e Roma sono ancora impegnate in Europa League. Entrambe a maggio giocheranno la semifinale: i bianconeri contro gli spagnoli del Siviglia, mentre i giallorossi contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Spalletti il prossimo anno vuole una rosa che possa competere su tutti e tre i fronti. Brucia ancora l’eliminazione in Champions League contro il Milan. Gli azzurri avevano accarezzato il sogno di un incredibile double. La vittoria dello scudetto ha spazzato via la delusione. Un trionfo meritato per gli uomini di Spalletti che nel 2023 non hanno sbagliato un colpo in Serie A.

A differenza delle inseguitrici che hanno perso tantissimi punti, soprattutto nelle sfide con le piccole squadre. De Laurentiis ha dichiarato di voler costruire un grande Napoli con Luciano alla guida. Il prolungamento del contratto verrà annunciato prossimamente. Intanto il patron del Napoli sta lavorando anche per l’adeguamento del contratto di Kvaratskhelia. L’obiettivo per il centrocampo è invece un giocatore che piace moltissimo anche a Juventus e Roma.

Napoli, ecco il colpo a centrocampo: superate Juventus e Roma

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo. Infatti Demme come riserva di Lobotka ha estremamente deluso Spalletti e Giuntoli va a caccia di un nome nuovo. L’obiettivo numero uno è un calciatore italiano che piace moltissimo a Juventus e Roma. In questi giorni c’è stata un’accelerata clamorosa degli azzurri. Il calciatore in questione è Davide Frattesi.

Il giocatore del Sassuolo viene da una grande stagione e anche il Napoli lo vuole secondo La Gazzetta dello Sport. L’azzurro potrebbe giocare al Maradona, la richiesta è di 35 milioni ma l’ottimo rapporto tra i due club può agevolare la trattativa.

La scorsa estate era ad un passo dalla Roma poi non si fece più nulla per il mancato accordo tra le parti. Adesso i giallorossi hanno virato su Aouar e difficilmente torneranno su Frattesi. C’è anche la Juventus che cerca assolutamente un rinforzo in mezzo al campo. Paredes andrà via e Rabiot è in bilico. Il Napoli potrebbe aver superato tutti e può piazzare il primo colpo estivo. Spalletti attende e spera di avere una rosa ancora più forte di quella che ha dominato l’ultimo campionato.