Sara Croce, il mattino ha l’oro in bocca: selfie bollente prima di vestirsi

Sara Croce e le immagini dalla sua vacanza lasciano senza fiato, la modella rilascia foto ai fan che infiammano in un attimo la rete

Tra le ‘rivelazioni’ degli ultimi anni, quanto a bellezza e fascino, c’è sicuramente la fantastica Sara Croce. La showgirl pavese, classe 1998, è diventata una celebrità del mondo della tv, ma vuole fare strada anche come modella e visti i presupposti riuscirà ad avere una brillantissima carriera anche in quel campo.

Ancora molto giovane ma già diventata celebre in ogni dove, su Instagram Sara vanta oltre un milione di followers. La maggior parte dei quali probabilmente si sono affezionati a lei con i trascorsi a Ciao Darwin, come Madre Natura, e ad Avanti un Altro come la Bonas. Apparizioni indimenticabili, anche adesso che è ormai un anno che Sara ha abbandonato i programmi di Paolo Bonolis per dedicarsi ad altri progetti. Ma i fan la seguono con immutato affetto e si perdono in tutti i suoi post social con gli occhi sgranati.

Sara Croce, una vacanza che ci voleva: panorami strepitosi, in tutti i sensi

E’ stato fin qui un anno di lavoro piuttosto intenso per Sara, che aveva bisogno di staccare la spina per qualche giorno. E lo ha fatto concedendosi una vacanza speciale.

Chi la segue assiduamente, sa che Sara si è recata qualche giorno in Marocco. Rilassandosi tra sole, mare, passeggiate a cavallo e perdendosi in atmosfere e paesaggi davvero unici. Scatti estremamente suggestivi, quelli dei luoghi che ha visitato, ma molte delle immagini che hanno maggiormente attirato l’attenzione sono naturalmente quelle che la riguardano in prima persona.

Sara Croce, l’intimo allo specchio alza la temperatura: perfezione in ogni dettaglio, sensuale come non mai

Nell’ultimo giorno trascorso in Marocco, Sara ha deciso di stuzzicare come non mai la fantasia dei numerosi ammiratori, con un selfie allo specchio prima di vestirsi.

Una visione che quasi parla da sola, come potete ben vedere. La figura slanciata di Sara risalta in tutto il suo splendore, con dettagli che accendono la passione. Gambe chilometriche e perfette, fianchi sinuosi, curva del lato B devastante e la solita scollatura prorompente, che sembra quasi bucare lo schermo. Il tutto, scatena l’acclamazione totale della platea, che ha risposto con entusiasmo alle successive stories di Sara, in cui lei ha interagito con gli ammiratori chiedendo se avessero qualche domanda per lei e qualche curiosità sul viaggio appena compiuto.