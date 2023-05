Clamoroso Hamilton, svolta nel suo futuro: firma vicinissima

Il futuro di Lewis Hamilton si sta decidendo, il campione inglese è a un passo da una firma che sembra davvero clamorosa in Formula 1.

Il destino del 37enne sembra trovare ora una nuova chiave di svolta, Lewis Hamilton da tempo è deluso dalla sua Mercedes, che non è più capace di portarlo alla vittoria. L’inglese, sette volte campione del mondo, ha preso una decisione che farà molto discutere.

Lewis Hamilton è alle prese con una decisione importante, la sua carriera è ora a un bivio. Scegliere la prossima macchina per il futuro non è un’impresa facile, ci sono i pro e i contro da valutare per la stagione 2024. Il pilota inglese vuole tornare a essere competitivo, non potrebbe essere altrimenti per un sette volte campione del mondo.

Invidia probabilmente l’ex compagno di squadra Fernando Alonso, che ha trovato nuova verve all’Aston Martin, e non manca di tirare le orecchie alla Mercedes. L’inglese non vince una gara dal 2021 e sembra essere sempre più nervoso.

Hamilton, la decisione shock sulla firma

Un colpo di scena vero e proprio per l’inglese, che ha scelto l’abitacolo anche per il prossimo futuro, scatenando così il dibattito tra gli appassionati della Formula 1. Ovviamente, i tifosi della Ferrari sognano di vederlo all’interno della Rossa di Maranello, avere l’inglese sarebbe il coronamento di un sogno e di un corteggiamento durato nel corso degli ultimi anni. Ai microfoni di Sky, però, arriva la doccia gelata per la Ferrari e un annuncio secco da parte di Toto Wolff, che ha confermato come Hamilton rinnoverà con la Mercedes.

Un annuncio che è spiazzante per le scuderie e per il mercato dei piloti. Il pilota più vincente della Formula 1, infatti, è in scadenza con la scuderia inglese in questa stagione e, secondo Wolff, sarebbe disponibile a siglare nuovamente un accordo con il team. Parole di Wolff che spiazzano, parlando delle prossime settimane come decisive per siglare questa nuova svolta, ci sono dei tempi tecnici che serviranno anche per chiarire un po’ le idee.

L’accordo Hamilton-Mercedes lascia però qualche interrogativo per strada, considerando come il pilota inglese sia stato spesso critico nei confronti del team. Intanto, partendo dalle cifre… la Mercedes potrebbe rinnovarlo confermando l’attuale stipendio stimato in 35 milioni di euro. La parte economica rimane un aspetto importante, probabilmente nessun’altra scuderia sinora ha offerto cifre di tale portata per il pilota inglese, costretto a dover inseguire con la sua Mercedes nella lotta al vertice contro la Red Bull.