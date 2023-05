Napoli, è subito addio del big: affare già chiuso

Lo scudetto è ormai ufficiale e Napoli si gode una festa che durerà ancora per molto. Al termine della stagione andranno però fatti i conti col mercato, e con eventuali cambiamenti in rosa

Il Napoli ha cambiato tantissimo la scorsa estate, andando a rimodellare un progetto tecnico rivelatosi poi vincente sotto i dettami di Luciano Spalletti. Via tanti big e veterani per ripartire da un gruppo rinnovato e ricco di talento, il tutto esaltato dal proprio grande direttore d’orchestra. Tra i top andati via anche Koulibaly, sostituito da Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano che subito è entrato nel cuore dei tifosi.

Un difensore estremamente solido, granitico ed efficace l’ex Fenerbahce che si è calato immediatamente nella realtà italiana, senza accusare minimamente il cambio di campionato. Prestazioni da autentico leader quelle di Kim, che si è imposto come uno dei migliori difensori del campionato, se non addirittura il migliore. Un impatto devastante sulla Serie A e sulla difesa del Napoli, cancellando subito il ricordo indelebile di un pilastro come Koulibaly. Di pari passo è cresciuto subito anche il valore economico di Min-Jae, che già da qualche tempo attira anche le mire di diversi top club europei. In particolare il Napoli, al termine dell’attuale stagione, dovrà fare attenzione ai richiami dalla Premier League.

Calciomercato Napoli, scudetto e futuro in bilico: il Manchester United fa sul serio per Kim

La crescita di Kim, difensore solido e già di livello importante, è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei suoi estimatori. Gli azzurri proveranno a tenerlo stretto, fermo restando gli interessamenti dalla Premier League che complicheranno le cose.

Stando a quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ Kim sarebbe addirittura molto vicino al Manchester United, pronto persino a liberarlo attraverso la clausola rescissoria e il pagamento di 60 milioni di euro cash. Il calciatore del Napoli andrà in tourneè con la squadra proprio in Corea, e subito dopo potrebbe anche cambiare vita calcistica ad appena un anno dal suo approdo all’ombra del Vesuvio.

Il Manchester United attende di chiudere tutti i passaggi che servono alla parte burocratica, per poi provare a portarlo in Premier sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto. Per completare il tutto servirà naturalmente anche il benestare e la volontà dello stesso Kim, che rischia di essere stato solo una stella di passaggio a Napoli.