E’ un periodo d’oro per Ilary Blasi. Anche sui suoi profili social la conduttrice e showgirl romana sta riscuotendo un enorme successo

E’ sempre più sotto i riflettori, Ilary Blasi. E non solo per gli strascichi, soprattutto di natura legale, della rottura del matrimonio con Francesco Totti. E’ infatti tornata decisamente a far parlare di sè grazie al reality più atteso dell’anno, L’Isola dei Famosi, che la showgirl romana è stata chiamata a condurre per il terzo anno consecutivo. E mentre la causa di separazione procede tra uno scontro e l’altro davanti al giudice del Tribunale civile di Roma, Ilary preferisce di gran lunga concentrarsi sulla fase più importante del suo lungo percorso professionale.

Il rapporto tra l’ex lady Totti e L’Isola dei Famosi si è ormai consolidato. Giunta al terzo anno consecutivo alla conduzione, Ilary è diventata la vera e indiscussa protagonista del programma. Sia sui social che sulle copertine dei magazine di cronaca rosa, il volto sorridente della bionda ex Letterina campeggia da svariati giorni. Sotto la sua guida il reality ha acquisito una marcia in più, nonostante le polemiche andate in scena nelle ultime puntate.

Ilary Blasi ha ormai convinto anche gli scettici sulle sue qualità di anchor-woman. Davanti alle telecamere ha acquisito una disinvoltura e una notevole capacità di disimpegnarsi anche nei momenti più delicati. Il suo stile, ironico e disincantato, piace molto agli autori del programma e agli stessi vertici di Mediaset. Parallelamente all’attività professionale, Ilary resta molto attiva anche sui social.

Ilary Blasi, maglia trasparente che lascia tutti senza fiato. Fan senza parole

In particolare il suo profilo Instagram viene regolarmente preso d’assalto da centinaia di migliaia di followers che la seguono in alcuni momenti della sua vita privata, puntualmente immortalati con scatti e foto talvolta decisamente bollenti. E’ il caso di uno degli ultimi post che più di altri ha attirato l’attenzione dei suoi scatenatissimi fan.

In questa foto Ilary Blasi, più bionda e sbarazzina che mai, indossa una maglietta decisamente trasparente che lascia ampiamente intravedere un reggiseno bianco. L’espressione e la posa molto sensuali completano un’immagine sofisticata e sensuale allo stesso tempo con i fan letteralmente scatenati nel prendere d’assalto il suo profilo. Si percepisce anche da questi scatti come Ilary abbia ritrovato la serenità anche nella vita privata. La relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller le ha quasi certamente cambiato la vita.