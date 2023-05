Ilary Blasi-Totti, nuova disputa: deve essere restituito subito

Dopo tanti anni è finita una delle love story più amate e seguite del panorama calcistico: Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia ormai da tempo, ma la diatriba si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno che passa

Dopo 17 anni di matrimonio, lo scorso luglio, la coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi ha annunciato la separazione. La fine di un’era per entrambi che insieme avevano costruito uno splendido ambiente familiare sempre supportato anche dal calore e dal grande affetto dei tantissimi fan al seguito.

L’ex capitano della Roma, e la conduttrice capitolina, si erano sposati nel giugno 2005 ed insieme hanno avuto tre figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Tutto però è finito dopo tanto tempo tra lo stupore dei fan di entrambi, che hanno deciso di prendere strade diverse ed anche un modo piuttosto netto. Non mancano infatti le battaglie legali in corso per l’ex coppia, che aggiunge di recente una nuova diatriba, quella riguardante il centro sportivo della Longarina. Era proprio questo uno dei temi più urgenti da risolvere nella folta disputa legale tra Totti e la Blasi. Il centro in questione è di proprietà dell’ex numero 10 della Roma, ma era gestito dalla famiglia della presentatrice.

Diatriba Totti-Ilary Blasi: l’ex Roma si riprende il centro sportivo della Longarina

Questa volta a vincere la diatriba è Francesco Totti con il giudice, che secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, ha stabilito che la società Asd Longarina, che fa capo ad una delle sorelle di Ilary, debba abbandonare la struttura, restituendola di fatto al legittimo proprietario.

L’ordinanza di sfratto è esecutiva dal 30 giugno prossimo, mentre in un secondo momento il tribunale si occuperà delle eventuali morosità, alla luce del fatto che lo stesso Totti aveva chiesto il pagamento dell’affitto in attesa di rientrare in possesso della proprietà. L’ex calciatore e Ilary Blasi continuano quindi ad arricchire le proprie battaglie dopo la separazione con altri due filoni che tengono impegnati gli avvocati. Oltre alla questione della Longarina c’è ancora in sospeso quella dei Rolex, con Totti che vorrebbe riaverli a tutti i costi.

Ultima parola ai giudici, mentre intanto dal punto di vista mediatico il lungo addio tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva continua a rubare la scena. Nel recente caso specifico della Longarina, Totti aveva acquistato il centro nel 2003, e di fatto era stato preso in gestione dalla famiglia Blasi man mano. Ora però le cose cambieranno.