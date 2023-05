Napoli, tradimento in piena regola: va alla Juve per 20 milioni

La Juventus prepara un grande colpo: il Napoli sarà tradito, firma coi bianconeri durante il mercato estivo

Mancano ancora oltre due mesi e mezzo alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le grandi del nostro calcio sono già all’opera.

Tra queste, chiaramente, non può mancare la Juventus che dopo una stagione tribolata ha tutta l’intenzione di tornare a fare la voce grossa. Tanto in Serie A, dove quest’anno il Napoli non ha lasciato scampo a nessuno, quanto in Europa. Da Torino sperano si tratti di Champions League ma, in tal senso, sarà decisivo il giudizio definitivo sulla questione plusvalenze fittizie e non solo. Ma, intanto, la dirigenza torinese è al lavoro sottotraccia per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri in vista del prossimo anno.

Ed il ‘Conte Max’, nel lungo elenco di nomi di spicco segnalati in entrata, ne starebbe valutando uno in particolare per il quale sarebbe già sceso in campo in prima persona per ‘regalarselo’ da qui a qualche settimana. Un profilo che, tuttavia, non farà certamente piacere ai tifosi del Napoli vedere con addosso la maglia a strisce bianconere.

Napoli ancora tradito: Allegri lo ha chiamato

Secondo quanto viene riportato da ‘Todofichajes.com’, la Juventus avrebbe già avanzato una proposta al PSG per uno dei big che, in estate, potrebbero effettivamente dire addio al club di Al-Khelaifi.

Si tratta dell’ex azzurro Fabian Ruiz che, sotto la Tour Eiffel, proprio non riesce ad esprimersi ad alti livelli. Il 27enne spagnolo, arrivato in Francia lo scorso fine agosto per 23 milioni di euro dal Napoli, potrebbe finire per fare le valigie e tornare in Italia, direzione Torino. Il portale iberico sottolinea, poi, come vi sarebbe stato addirittura già un colloquio tra il centrocampista e Massimiliano Allegri, che gli avrebbe fatto capire il desiderio di averlo alla Juventus il prossimo anno. Sulle tracce di Fabian Ruiz vi è però anche la squadra del suo cuore, nella quale è cresciuto mostrandosi al grande calcio: il Real Betis. Dopo averlo pagato 23 milioni di euro – sulla carta un vero affare visto il rendimento del centrocampista con il Napoli – il PSG non sarebbe affatto contrario ad un addio immediato dello spagnolo.

E la proposta che ha in mente la ‘Vecchia Signora’, circa 20 milioni di euro, potrebbe bastare a convincere Luis Campos a dare il via libera alla partenza verso Torino di Fabian Ruiz. Un nome che negli ultimi anni è stato con insistenza accostato ai colori bianconeri e che da giugno potrebbe effettivamente vestire la maglia della Juventus. Fabian Ruiz, in questa stagione – probabilmente l’ultima al PSG – ha collezionato sì 34 presenze tra campionato e coppe ma con 1 gol e solo 2 assist all’attivo.