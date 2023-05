Napoli: furto durante i festeggiamenti, la tecnica è incredibile

E’ stata davvero una notte folle a Napoli durante i festeggiamenti. E la tecnica per un furto è stata incredibile.

Una notte di festeggiamenti, ma anche di paura a Napoli. Lo Scudetto è arrivato dopo 33 anni di attesa, ma nelle prime ore del giorno successivo si è dovuto fare i conti anche con un bilancio importante di morti, feriti e di altri atti vandalici.

E, come riportato dal Corriere dello Sport, proprio durante i festeggiamenti del Napoli c’è stato un furto che ha dell’incredibile. La tecnica utilizzata dai malviventi è assolutamente particolare e non ci resta che aspettare la fine delle indagini per capire chi sono i responsabili di questo gesto.

Napoli: furto durante i festeggiamenti, la tecnica è virale

Il metodo utilizzato per questo furto ha sicuramente dell’incredibile e possiamo dire che resterà nella storia. Sicuramente i festeggiamenti hanno favorito l’agire dei malviventi, ma stiamo parlando di un qualcosa che non si verifica tutti i giorni. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore già ci potrebbero essere delle importanti novità. Gli inquirenti, infatti, stanno effettuando tutti i controlli del caso e i filmati sui social, ma anche quelli della zona potrebbero essere importanti per avere un quadro molto più chiaro.

Stando alle prime informazioni, cinque malviventi hanno sfruttato i festeggiamenti per piazzare un colpo importante in un concessionario Honda. Prima hanno acceso un fumogeno azzurro che rilascia gas e poi, coperti da questa coltre di fumo, hanno portato via due moto.

Per loro sfortuna, il tutto è stato ripreso da uno degli abitanti della zona e subito il video è diventato virale ed ora le immagini sono al vaglio degli inquirenti per cercare di risalire ai responsabili di questo furto. Sicuramente quanto successo ha dell’incredibile e il metodo utilizzato non è comune a tutti gli altri. Sicuramente per i festeggiamenti hanno facilitato questo compito.

Notte folle a Napoli dopo lo Scudetto

Possiamo dire che è stata una notte folle la scorsa a Napoli per i festeggiamenti dello Scudetto. Il furto in questa concessionaria è solamente uno considerando che ci sono stati anche alcuni feriti e un morto, ma su quest’ultimo episodio il prefetto ha smentito qualsiasi collegamento con la vittoria del titolo.

Nelle prossime ore sono in programma vertici per capire bene come festeggiare un titolo storico e soprattutto come consentire che il tutto si svolga nella massima sicurezza. L’obiettivo è quello di non creare altri problemi e quindi si cercherà di far svolgere tutto nella massima sicurezza.