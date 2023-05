Suso torna in Serie A: 5 milioni ‘sognando’ l’Europa

Il ritorno di Suso in Italia può infiammare il campionato, lo spagnolo può tornare in Serie A e lasciare il Siviglia nel prossimo calciomercato.

Il trequartista è pronto per vivere una nuova sfida, c’è una squadra su tutte che può rilanciarlo e sfruttare la sua fantasia per andare sempre più in alto. Suso vuole il riscatto, dimostrando di essere ancora un calciatore determinante.

La Serie A è un torneo che genera nostalgia per i calciatori di fantasia e talento. Non è il primo caso e non sarà nemmeno l’ultimo, ora anche Suso si iscrive al club di quanti vogliono tornare in Italia per giocare ed essere determinante. Lo spagnolo è attualmente al Siviglia ma potrebbe essere il primo a partire nella rivoluzione prevista quest’estate.

Il Siviglia è in semifinale di Europa League ma in Liga ha reso pochissimo, pensando più alla salvezza che alla Champions. Ecco allora come il taglio netto della dirigenza coinvolgerà il calciomercato, Suso diventerà una buona svolta per un club.

Suso torna in Serie A, ci siamo

Le quattro stagioni al Siviglia sono state un po’ in chiaroscuro, anche in questa annata calcistica non ha reso per quanto era previsto. 33 gare stagionali e solamente due gol rendono bene l’idea di un trequartista spesso ingabbiato tatticamente, stravolto dai tre cambi di panchina degli spagnoli. A 29 anni ora c’è una nuova pista che può essere percorsa con un ruolo di prestigio: Suso al Monza è l’ultima ipotesi per Adriano Galliani.

Nel calciomercato si prova il colpo, i brianzoli hanno bisogno di un uomo con esperienza europea per migliorare la loro classifica. Lo spagnolo sembra l’ideale, Galliani lo conosce molto bene e sa di poter fare un colpaccio anche senza spendere troppo, arrivando a cinque milioni di euro potrebbe comprare il suo cartellino. Va in scadenza nel 2025 ma il Siviglia non farebbe troppo storie se ci sarebbe un acquirente pronto e la volontà dello stesso Suso di partire.

Suso in Serie A, il Monza alzerebbe la sua competitività potendo puntare all’Europa. Lo spagnolo ha giocato da trequartista ed era inamovibile nel Milan di Giampaolo, ma in Italia ha anche svolto ruoli tattici ben diversi, rendendo al meglio proprio da esterno nel 3-4-3 di Gasperini al Genoa. Un modulo su cui potrebbe lavorare anche Raffaele Palladino, che non disdegnerebbe però anche l’opzione di un fantasista puro dietro alle punte.