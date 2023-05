Colpo Grifo in Serie A, regalo Champions per una big

L’italo-tedesco Vincenzo Grifo in Serie A: è il regalo Champions League per una big del nostro campionato. Ecco tutti i dettagli

Il Friburgo, come è noto, è stato eliminato dalla Juventus ai quarti di finale di Europa League. Eppure, i tifosi del club tedesco hanno di che gioire. La loro squadra del cuore è in piena corsa per conquistare una storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il Friburgo attualmente condivide il quarto posto in Bundesliga, a quota 56 punti, con l’Union Berlino, con il Lipsia che insegue a punti di distanza, più staccato, a quota 48 punti, il Bayern Leverkusen. Dunque, i rossoneri intravedono il traguardo dell’accesso alla “Coppa dalle grandi orecchie”, inimmaginabile alla vigilia del campionato.

Tuttavia, i Breisgau-Brasilianer, cioè i “Brasiliani di Brisgovia”, nomignolo dei giocatori del Friburgo, potrebbero ritrovarsi a disputare la prossima Champions League senza uno dei loro uomini migliori, l’italiano di Germania Vincenzo Grifo.

Colpo Grifo in Serie A, regalo Champions per Lazio

Mandando al tappeto, all’Olimpico, il Sassuolo, con il più classico dei risultati, 2-0, e con qualche brivido nel finale di match (la traversa scheggiata da Davide Frattesi), la Lazio di Maurizio Sarri si è ripresa la seconda piazza che le era stata momentaneamente scippata dalla Juventus, vittoriosa all’Allianz Stadium contro il Lecce in un match che ha visto il ritorno al gol del serbo Dusan Vlahovic.

Con 6 punti di vantaggio sul terzetto delle quinte, Atalanta, Roma e Milan, i biancocelesti, pertanto, sono sempre più vicini a tagliare il traguardo dell’accesso alla prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”. Obiettivo, dichiarato ai nastri di partenza dell’attuale stagione che si avvia a vivere il suo palpitante rush finale, che, come detto, i capitolini sono a pochi passi dal centrarlo nonostante l’agguerrita concorrenza.

Un’impresa, dunque, quella dei ragazzi di Sarri, che il patron Claudio Lotito intende ricompensare adeguatamente. Non solo sotto forma dell’eventuale premio alla squadra ma anche e soprattutto regalando un big a Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei desideri del club biancoceleste figura Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana con la quale ha vinto gli Europei nel 2021. Però, si sa, la “bottega” neroverde è molto cara, con il patron della Lazio che non è abituato a fare follie per mettere sotto contratto un calciatore. Di conseguenza, se non andasse in porto la trattativa per l’attaccante neroverde, ecco già pronta l’alternativa: Vincenzo Grifo.

Con 15 gol e 6 assist all’attivo in stagione, l’italo-tedesco è un’ottima controfigura del talentuoso attaccante calabrese, suo compagno in Nazionale. Insomma, con Berardi o con Grifo l’Aquila biancoceleste può volare alto non solo in Italia ma anche in Europa.