Mercato Juve, colpo a centrocampo: due pedine sbloccano l’affare

Mercato Juve, in attesa di certezze relative al terreno di gioco arrivano delle conferme relative al prossimo colpo in mezzo al centrocampo. Dopo una lunga trattativa, sblocca l’affare l’inserimento nell’operazione di due pedine attualmente di proprietà del club bianconero.

In casa Juventus c’è, ovviamente, tanta incertezza. Restano, infatti, ancora cinque giornate da giocare ed una UEFA Champions League da conquistare, fondamentale per le finanze del club. Con un piazzamento tra le prime quattro, infatti, potrebbe seriamente cambiare il mercato, soprattutto tenendo conto che in questo caso le disponibilità in termine economiche sarebbero ben differenti. In tal senso, però, arrivano delle novità non di poco conto. I bianconeri, infatti, stanno accelerando per un grande colpo in mezzo al campo. La trattativa viene sbloccata dall’inserimento di due pedine di scambio nella trattativa.

Mercato Juve, grande colpo a centrocampo

La Juventus sa che l’anno prossimo dovrà essere quello del riscatto dopo un paio di stagioni ben al di sotto delle aspettative. Chiaramente buona parte dei miglioramenti passerà in maniera del tutto inevitabile dal mercato, dal momento che Massimiliano Allegri chiede degli innesti mirati. A partire dalla linea mediana, dove sta per arrivare in porto una trattativa che dura ormai da tanto tempo.

L’obiettivo, infatti, è quello di portare a casa un centrocampista in grado di regalare compattezza e di dare, al contempo, anche qualità sia in zona gol che in generale nella manovra. Per questo il primo nome della lista da tanto tempo è quello di Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri hanno offerto, nei giorni scorsi, 25 milioni di euro, ma la Lazio ne chiede 40. Per sbloccare questa situazione di stallo, si pensa ad uno scambio che coinvolgerebbe altre due pedine di un certo spessore.

Scambio per Milinkovic-Savic

Per sbloccare questa trattativa, infatti, la Juve vorrebbe inserire in questa operazione ben due pedine. Da una parte, infatti, la prima opzione è quella di far riscattare alla Lazio Luca Pellegrini, con la cifra fissata a 12 milioni di euro. In aggiunta a questo discorso, per far abbassare ulteriormente le richieste di Claudio Lotito, l’altro nome gettonato è quello di Rovella, che tornerà in prestito dal Monza e che potrebbe essere anche l’erede del “Sergente”.