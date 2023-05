Ha scelto Napoli, Spalletti si regala la stella della nazionale

Gran colpo in vista per Luciano Spalletti : il big sarà rimpiazzato dall’arrivo dell’Azzurro, i odore di top club da anni

Con lo Scudetto, degna e meritata conclusione di un’annata straordinaria, ormai messo in cascina, a Napoli si pensa già al futuro. La voglia di aprire un ciclo, di non lasciare che questo Tricolore sia una pur straordinaria parentesi nella storia di un club che finora si era issato sul tetto d’Italia solo grazie ad un certo Diego Armando Maradona, è tanta. L’appetito vien mangiando, insomma. De Laurentiis e Giuntoli – quest’ultimo vero artefice della costruzione di un gruppo che, anche lasciato così com’è, ha un grande avvenire – sono già al lavoro per sorprendere ancora. Per costruire un Napoli che possa durare e vincere nel tempo.

Dicevamo del gruppo, della sua ossatura e della completezza della rosa partenopea. Che qualcuno vorrebbe scalfire, portando via gioielli del calibro di Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Anguissa, Meret. E anche Hirving Lozano. Già, Lozano. Forse il più sacrificabile, per diversi motivi, tra tutti i big sopraelencati. Le offerte per il messicano, mai titolarissimo con continuità, non mancano. Ecco che allora, nel delicato equilibrio tra bilancio-ingaggi-cifra tecnica della squadra, forse il Chucky è quello più cedibile. Non senza una punta di amarezza, ovviamente.

Lozano addio, c’è già l’erede

I tifosi partenopei, che festeggeranno il Tricolore ancora per tanto e tanto tempo, non saranno certamente felici della partenza di uno dei giocatori che, anche per caratteristiche, ha più infiammato i sostenitori. La consolazione però, ha il dolce sapore di un Nazionale azzurro, già da anni in odore di approdare in un top club. E che avrebbe scelto proprio un’altra tonalità di blu, quello del Napoli, per la consacrazione defintiva della sua carriera.

Stiamo parlando di Mimmo Berardi, il capitano del Sassuolo e simbolo, nonchè giocatore dotato di maggior talento, della sempre splendida realtà emiliana. Di fornte all’assalto ai numerosi gioielli presenti nel club – da Scamacca, già ceduto nella scorsa estate, a Frattesi per finire con Armand Laurientè – il Dg Giovanni Carnevali potrebbe cedere di fronte alle lusinghe dell’amico Giuntoli per il mancino nativo di Cariati, in provincia di Cosenza.

Nell’ottica di avere sempre degli esterni d’attacco a piede invertito – Kvara sulla sinistra, Politano sulla destra – Berardi è destinato a giocarsi il posto da titolare proprio con l’ex Inter. Molto più di una semplice alternativa, o di una riserva di lusso, Mimmo è pronto a lanciarsi nel grande palcoscenico della Champions League, che il Napoli vuole vivere da protagonista come gà fatto in questa splendida e forse irripertibile stagione.