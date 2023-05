Italia, il rilancio del numero 10: l’esonero è un assist

Il cambio in panchina dovrebbe consentire al talentuoso numero 10 italiano di giocare con molta più regolarità (per la gioia di Mancini).

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, sta cercando di ricostruire un gruppo di giovani giocatori forti e coesi come nella magica estate di due anni fa, quando gli azzurri riuscirono a conquistare il titolo europeo. Mancini, nella sua avventura sulla panchina della Nazionale, ha dato spazio a molti talenti che non sono ancora riusciti ad esprimersi al meglio nei rispettivi club.

Tra questi ci sono anche tanti potenziali fantasisti: i tifosi italiani sperano che almeno uno di questi possa diventare il numero 10 della Nazionale del futuro. Proprio in questi giorni dall’Inghilterra è arrivata una notizia che è stata accolta con un certo entusiasmo dai fan della Nazionale italiana.

La svolta in panchina, infatti, potrebbe davvero consentire ad uno dei giovani talenti azzurri di compiere il definitivo salto di qualità, come auspicato proprio da Roberto Mancini. E’ infatti saltata un’altra panchina in Premier League, con il club che ha provato a dare una sterzata per evitare una retrocessione che farebbe malissimo.

Arriva il nuovo allenatore: possibile rilancio per il numero 10 italiano

Stiamo parlando del Leeds, che ha deciso di esonerare il tecnico spagnolo Javi Gracia. L’addio dell’allenatore iberico non è ancora ufficiale, anche se la conferma dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Leeds è attualmente terzultimo in Premier League a pari punti con il Nottingham Forest e il rischio retrocessione in Championship è decisamente elevato. Per questo la società ha provato ad affidarsi ad una ‘vecchia volpe’, che sa bene come fare per tirare la squadra fuori dalle sabbie mobili in queste ultime 4 gare di campionato.

Il club ha infatti deciso di chiamare in panchina Sam Allardyce. Il 68enne ha alle spalle una lunga serie di squadre allenate con buoni risultati, pertanto sembra essere l’uomo giusto per provare a mantenere il Leeds in Premier. L’arrivo di Allardyce è un’ottima notizia anche per Wilfried Gnonto. L’attaccante del Leeds e della Nazionale italiana, pupillo di Mancini, non riusciva a trovare molto spazio nell’undici titolare di Javi Gracia.

Proprio questo aspetto aveva suscitato lo stupore di Allardyce. L’allenatore britannico di recente ha espresso tutto il suo disappunto in un podcast, chiedendosi il motivo del mancato impiego di Gnonto. Con il suo arrivo sulla panchina dei ‘Whites’ è probabile che Gnonto possa riuscire a giocare con più regolarità. L’auspicio di tutti i tifosi di Elland Road è che il giovane talento italiano possa diventare l’uomo decisivo per la salvezza del Leeds.